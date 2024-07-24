В аэропорту имени Трибхувана в непальской столице Катманду разбился самолет местной авиакомпании Saurya Airlines, на его борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Об этом сообщают Kathmandu Post и The Himalayan Times.

Как отмечает Kathmandu Post, лайнер направлялся в город Покхара в центральном Непале, он потерпел крушение при попытке взлететь. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По словам представителя аэропорта, пассажиров на борту самолета не было, были только несколько технических специалистов, пишет The Himalayan Times. Командир воздушного судна выжил, его достали из-под обломков и госпитализировали, добавила газета.

По предварительным данным, на месте крушения обнаружено пять тел, отмечает Kathmandu Post. На месте происшествия проводятся спасательные работы.

О причинах авиакатастрофы не сообщается.