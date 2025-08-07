В Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль каршеринга врезался в остановку с людьми. В результате аварии погибла женщина, еще одна была госпитализирована, сообщает региональное МВД.

Авария произошла около 05:33. По данным ведомства, 35-летний мужчина на каршеринговом автомобиле «Киа-Рио» не справился с управлением и наехал на автобусную остановку на проспекте Ленина в городе Красное Село.

Изначально МВД сообщало, что от полученных травм две женщины скончались на месте ДТП. Позже ведомство уточнило, что одна из пострадавших жива, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

«В результате ДТП женщина 1985 года рождения скончалась на месте происшествия, вторая — 1954 года рождения — госпитализирована в тяжелом состоянии», — пояснили в ведомстве.

Водитель каршеринга после аварии сбежал, бросив автомобиль.

«Он был задержан по горячим следам сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — сообщили в МВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

«Фонтанка» пишет, что задержанный водитель отказался проходить медосвидетельствование.

«Он не избежал травм в аварии. По предварительным данным, у водителя переломы ноги и ребер», — пишет издание.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидца отмечает, что находившиеся в машине каршеринга были пьяны.