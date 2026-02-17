В России планируют установить обязательные санитарные нормы для готовой еды, пишут «Известия» со ссылкой на материалы Минпромторга. В настоящее время для нее действуют требования Роспотребнадзора и санитарное законодательство для предприятий общественного питания, которое не учитывает всей специфики такой продукции.

Речь идет о внедрении процедуры ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points — системы контроля безопасности продуктов на всех этапах приготовления и хранения), включая лабораторные испытания и исследования; установке отдельных санитарно-гигиенических норм для фабрик-кухонь и персонала таких предприятий; требовании к использованию газомодифицированной среды при упаковке.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году в розничной сети по всей стране было отобрано 900 образцов готовой продукции — их отправили на исследование. В результате 64% проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 — обнаружили патогенную микрофлору.

«Эти данные указывают на угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов при отсутствии специальных требований к сегменту «готовой еды»», — подчеркивают в ведомстве.

В 2026 году рынок промышленно произведенной и доставляемой готовой еды вырос, что, по мнению Роспотребнадзора, указывает на необходимость специальных правил для ее изготовления и транспортировки. Регулированием этого рынка Роспотребнадзор займется совместно с Минпромторгом. Основная цель их совместной работы — минимизация рисков для потребителей, указывают «Известия».

Участники рынка согласны с тем, что для безопасности граждан необходимо разработать единые правила контроля продукции на рынке готовой еды.

«Следует четко разделить готовую упакованную еду, кулинарию, которую готовят непосредственно в гипермаркетах и замороженную готовую еду — это все абсолютно разные по процессу изготовления и транспортировки категории, поэтому и подход к ним должен быть дифференцированным», — отметил в разговоре с «Известиями» независимый консультант поставщиков торговых сетей, основатель отраслевого канала «Продукт Медиа» Михаил Лачугин.

Россияне сталкиваются с продажей некачественной продукции

Как указывают «Известия», по мере роста популярности готовой еды россияне сталкиваются с продажей некачественной продукции. 18 октября 2025 года в Бурятии произошла вспышка сальмонеллеза после употребления такой еды. Пострадали 165 человек, из них 92 — дети. Госпитализировали 82 пострадавших, один из которых попал в реанимацию.

Причиной отравления стала готовая продукция компании «Восток», в том числе онигири и шаурма, которая продавалась в магазине «Николаевский».Утром 19 октября всю готовую продукцию убрали с прилавков магазинов, работу компании «Восток» приостановили на 90 суток. Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

ТАСС писал, что спустя 10 дней после массового отравления на прилавках «Николаевского» появилась новая готовая продукция — онигири, сэндвичи и бургеры. Онигири были произведены местным индивидуальным предпринимателем, а сэндвичи и бургеры — промаркированы торговой маркой производителя из соседней с Бурятией Иркутской области.

Производители устанавливают собственные стандарты

Как указывает президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков, крупные игроки рынка часто устанавливают стандарты на базе собственных систем качества пищевой безопасности. Причем эти нормы, как правило, оказываются жестче, чем установленные законом. Проблема заключается в том, что от компании к компании такие стандарты могут отличаться и в результате противоречить друг другу.

Кроме того, некоторые стандарты пишутся «под ключ» для какой-либо определенной компании, что создает неравные условия для всех остальных участников рынка. В частности, малые и средние производители инвестировать в эту нишу не смогут и будут вынуждены уйти с полок, рассуждает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

«В результате потребитель получит не разнообразие и безопасность, а монопольно высокие цены и сужение ассортимента», — считает он.

Основатель «Продукт Медиа» Лачугин добавляет, что собственные стандарты отдельных производителей и ритейлеров не должны выдаваться за конкурентное преимущество в рекламных и маркетинговых целях, поскольку потребителей может прийти к выводу, что власти не контролируют рынок готовой еды.