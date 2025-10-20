После вспышки сальмонеллеза число отравившихся увеличилось до 89 человек, 49 из которых дети. Об этом сообщила зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Она отметила, что госпитализированы были 55 человек, в том числе 34 несовершеннолетние, все находятся в стабильном состоянии. Один пациент находится в реанимации «с положительной динамикой».

Лудупова добавила, что подтверждены 11 случаев сальмонеллеза, медицинские службы работают в усиленном режиме, продолжаются лабораторные исследования.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме.

«Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме», — отметил он.

Цыденов также призвал жителей быть внимательными к выбору места, где они покупают готовую продукцию.

В СУ СКР по Бурятии сообщили о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ).

«Отмечается, что все пострадавшие перед этим употребляли пищевую продукцию из магазинов одной крупной торговой сети», — сказано в сообщении ведомства.

Проверку также организовала региональная прокуратура, а специалисты Россельхознадзора устанавливают всех поставщиков продукции, результаты исследования проб и их достоверность с помощью электронных систем ведомства.