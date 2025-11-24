Чтобы уменьшить риск отравлений готовой едой, которая становится все популярнее в России, нужно внедрять принципы пищевой безопасности, в том числе с учетом стандартов безопасности Роскачества. Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов в разговоре с Life.ru.

«Мы должны быть к нему готовы, к росту пищевых отравлений. Мы должны соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности производителей, все эти общепиты», — заявил он.

Протасов отметил, что рынок готовой еды — один из «наиболее рисковых сегментов с точки зрения порчи продукта по пути с производства до потребителя».

По мнению руководителя ведомства, люди сейчас все реже готовят дома, поэтому растет спрос на готовую еду. Он отметил, что Роскачество сейчас уделяет особое внимание этой отрасли.

«Нет ничего сложного в том, чтобы организовать этот процесс безопасности. Просто нужно внедрять принципы пищевой безопасности, нужно следовать тем стандартам, которые мы в настоящее время разрабатываем», — добавил он.

В октябре в Бурятии произошла вспышка сальмонеллеза после употребления готовой продукции. Число заболевших составило 89 человек, из них 49 — дети. Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Причиной отравления стали блюда, произведенные компанией ООО «Восток», которые продавались в магазине «Николаевский». Речь идет об онигири и шаурме. По словам одной из пострадавших, 18 октября около 15:00 она с мужем купила онигири, чтобы перекусить по дороге, однако спустя пару часов обоим стало плохо. Из дома они вызвали скорую помощь, их госпитализировали около полуночи.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на фоне случившегося призвал жителей быть внимательными к выбору места, где они покупают готовую продукцию.