По данным последней Всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году, в России насчитывается 155 живых языков. При этом некоторые респонденты заявили, что владеют пятью языками, которые считаются исчезнувшими, и одним заснувшим языком. Такие данные приводятся в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения», подготовленной специалистами Института языкознания РАН. Документ изучил РБК.

Среди названных в процессе переписи исчезнувших языков — алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский.

По данным Института языкознания РАН, с начала XX века на территории России вымерли или заснули 15 языков, в том числе алеутский. Его последняя носительница в России умерла в 2021 году. В то же время этот язык знают несколько старейших жителей штата Аляска в США. Лингвисты РАН выделяют алеутско-медновский язык, который они пока относят к живым в России. В 2022 году в стране оставалась только одна носительница этого языка.

Около 170 опрошенных ответили, что владеют айнским языком, четыре — керекским, двое — сиреникским, семеро — югским. По данным лингвистов, айнский (точнее курильско-айнский) язык исчез в начале XX века, а некоторые потомки айнов, переселившиеся на Камчатку, указывают его в качестве родного языка, хотя не говорят на нем уже несколько поколений. Керекский язык был распространен на Чукотке, но исчез в период между 1991 и 2005 годом.

Среди упомянувших заснувшие языки 43 человека заявили, что владеют орочским языком. Он относится к тунгусо-маньчжурским языкам, его последний активный носитель умер в 2008 году. Лингвисты допускают, что некоторые люди могут не говорить на этом языке, но пассивно его понимать.

Специалисты Института языкознания РАН отметили, что заснувшими и исчезнувшими языками никто полноценно не владеет. К исчезнувшим относят языки, на которых никто уже не говорит. По мнению авторов, участники переписи указывают такие языки в качестве родного или языка владения из-за того, что это язык их национальности. Заснувшими считаются языки, носители которых помнят отдельные слова или песню (как в случае с орочским языком), или люди, частично выучившие такие языки во взрослом возрасте.

Как пишет РБК, стремительное уменьшение количества языков объясняется процессом глобализации, начавшимся с эпохи Великих географических открытий. Об это рассказывал в 2023 году российский лингвист Владимир Плунгян, по словам которого раньше в исчезновении и возникновении языков большую роль играл географический фактор.

«Сел в лодку, уехал далеко, перестал общаться с соплеменниками… — через 200 лет у нас разные языки», — объяснил он.

Директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик рассказывал, что в России на грани исчезновения находятся около 10% языков, а более 60% приближаются к этому.

Согласно переписи 2021 года, самыми распространенными языками в России по владению стали:

русский (его указали 134,3 млн человек),

английский (5,07 млн),

татарский (3,26 млн),

чеченский (1,49 млн),

башкирский (1,09 млн).

Первая пятерка родных языков по итогам переписи выглядит следующим образом:

русский (111,5 млн человек),

татарский (4,07 млн),

чеченский (1,64 млн),

башкирский (1,32 млн),

аварский (0,91 млн).

В 2010 году более 1,1 млн жителей России указывали, что владеют украинским языком (он был на седьмом месте по распространенности). В 2021 году таких респондентов было почти вдвое меньше: 627 тыс. В то же время родным языком украинский назвали только 295 тыс. человек. К возможным причинам такого явления лингвисты относят изменение этнического самосознания россиян и ощущение украинского языка как небезопасного, пишет РБК.