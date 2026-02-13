Минюст России внес в реестр нежелательных организаций «Германскую службу академических обменов»* (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD*), которая выделяет стипендии студентам и преподавателям по всему миру. DAAD* появилась в этом списке еще 10 февраля.

В базе данных раздела Минюста сообщается, что распоряжение о включении DAAD* в «перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации» было дано 9 февраля, а на следующий день информация об этом была обнародована.

В прошлом году служба отметила столетие, ее главный офис находится в Бонне.

В России работало московское представительство «Германской службы академических обменов»* и три информационных центра — в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. Она позиционировала себя как «один из последних мостов для гражданского общества».

По официальным данным, в 2024 году организация оказала поддержку 992 гражданам России, из которых 334 человека получили персональные стипендии. После внесения в перечень Минюста DAAD* убрала со своего сайта информацию о представительствах в России.

Ранее Министерство юстиции России признало нежелательными Британский совет* (British Council*) и Йельский университет* в США.

* деятельность организации признана нежелательной на территории РФ