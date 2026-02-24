В сербском городе Кралево были задержаны двое мужчин, которые, по данным полиции, планировали насильственную смену власти путем покушения на президента Александра Вучича и его семью. Об этом сообщает пресс-служба МВД Сербии.

В ведомстве отметили, что задержание проводилось совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации (контрразведка) в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанных мужчин 1975 и 1983 годов рождения подозревают в подготовке «нападения на конституционный порядок».

Они подозреваются в том, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента страны, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД.

«Подозреваемые будут задержаны на срок до 48 часов и, после подачи заявления о возбуждении уголовного дела, доставлены в Высшую прокуратуру в Кралево», — сказано в сообщении МВД.