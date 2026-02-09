В отношении бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* возбуждено уголовное дело за неисполнение законодательства об иностранных агентах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве.

По информации следователей, в июле и октябре 2025 года Спирин* нарушил закон о деятельности иноагентов, не предоставив необходимые данные в уполномоченный орган. Представители СК отметили, что в настоящий момент рассматривается вопрос об объявлении его в розыск.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Дмитрий Спирин* выступил против действий российских властей. В апреле он сообщил о завершении деятельности коллектива. В том же году музыкант покинул Россию. Минюст внес его в реестр иностранных агентов в 2024 году.

Ранее 9 января стало известно, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Оксимирона* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Уголовное дело в отношении артиста было возбуждено в феврале 2024 года после того, как его трижды оштрафовали за уклонение от своевременного предоставления отчетов о своей деятельности.

Позднее также сообщалось, что прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование комика Семена Слепакова* за уклонение от исполнения законодательства в сфере регулирования деятельности иностранных агентов.

Ранее Слепаков* дважды в течение года привлекался к административной ответственности, однако продолжил распространять сообщения в социальных сетях без маркировки иностранного агента.

* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов