Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал на два месяца рэпера Оксимирона* (Мирона Федорова*) по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Оксимирона* в России или его экстрадиции в страну.

Рэпер выступил против военной операции на Украине и уехал из России. В феврале 2022 года музыкант провел благотворительные концерты, передав вырученные средства на помощь украинским беженцам.

В октябре того же года Минюст России внес Оксимирона* в реестр иноагентов. Вскоре после этого Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистским трека рэпера «Последний звонок».

В начале 2023 года суд в Петербурге назначил Федорову* штраф в размере 70 тыс. рублей по административному протоколу о «призывах к нарушению целостности России» в песне «Ойда». Спустя полгода суд запретил распространение этого трека в России.

Уголовное дело в отношении рэпера о нарушении правил деятельности иноагента было возбуждено в феврале 2024 года. Согласно материалам Куйбышевского суда Санкт-Петербурга, Оксимирона* три раза штрафовали на сумму 40 тыс. рублей за то, что он не предоставил вовремя отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы.

Музыканта также привлекали к административной ответственности за публикацию постов во «ВКонтакте» без маркировки иноагента. В мае 2024-го Оксимирона* объявили в федеральный и международный розыск. Местонахождение рэпера «не установлено», говорится в посте Лебедевой.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов