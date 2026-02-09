Московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении комика Семена Слепакова* за уклонение от исполнения законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Причиной для такого решения стало то, что Слепаков* дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но все равно продолжил распространять сообщения в социальных сетях без надлежащей маркировки. Материалы проверки были направлены в Следственный комитет.

После начала специальной военной операции Слепаков* обратился к президенту России с просьбой остановить боевые действия. В том же году он переехал в Израиль. В 2023 году Минюст внес комика в реестр иностранных агентов.

В июне 2024 года Таганский суд Москвы назначил Слепакову* штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. В октябре того же года суд оштрафовал гендиректора канала «КВН ТВ» Светлану Маслякову на 4 тысячи рублей после показа старых выпусков игры, в которых принимал участие Слепаков*. В ноябре того же года Верховный суд отклонил жалобу артиста на решение Минюста о внесении в реестр.

В апреле 2025 года в его отношении был назначен новый штраф, на сумму 45 тысяч рублей. В августе стало известно, что исполнительное производство в отношении Слепакова* было закрыто после погашения им задолженности.

В сентябре артист вновь был оштрафован, сумма штрафа составила 60 тысяч рублей. В декабре в отношении Слепакова* было открыто исполнительно производство за уклонение от уплаты штрафа.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов