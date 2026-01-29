Сестрам Хачатурян не грозит повторное преследование и последующее тюремное заключение, заявила «Ленте.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, вина их отца в сексуализированном насилии и истязаниях полностью доказана.

«Никаких рисков для сестер нет. Решение по делу их отца уже вступило в законную силу. Суд подтвердил, что имели место систематические насильственные действия сексуального характера в отношении детей. И это очень серьезное обвинение», — пояснила она.

Меркачева подчеркнула, что после смерти отца судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила наличие у него психических отклонений. Если бы он был жив, то с учетом всех доказанных судом эпизодов, он получил бы не менее 20 лет тюрьмы, добавила она.

При этом решение суда по делу Михаила Хачатуряна прямо говорит о том, что он был истязателем и насильником, заявила член СПЧ. По ее словам, это сыграет роль в определении судьбы Крестины, Ангелины и Марии. Речи о том, что сестры убили отца организованно и группой лиц, быть не может, поскольку суд доказал обратное, заключила она.

Следственный комитет 28 января возобновил уголовное дело против сестер Хачатурян по обвинению в убийстве отца. Родственник погибшего Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили рассказал, что попытается оспорить мотив убийства, добавив, что не верит в то, что отец насиловал своих дочерей.

Адвокат одной из сестер Алексей Паршин в свою очередь сообщил, что дело возобновили, чтобы установить, действовали сестры в целях самообороны или убили отца. Он отметил, что СК и сторона защиты до сих пор не получили окончательного постановления Мосгорсуда по делу Михаила Хачатуряна, которого в апреле прошлого года посмертно признали виновным в сексуализированном насилии над дочерями и причинении тяжкого вреда их здоровью.

Михаил Хачатурян погиб 27 июля 2018 года. Следствие посчитало, что дочери, которым тогда было от 17 до 19 лет, насмерть забили его ножом и молотком. Тогда же их обвинили в в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Девушки говорили, что отец систематически бил их и насиловал.

В мае 2020 года СК отказался переквалифицировать статью на самооборону, сославшись на дополнительное расследование. В декабре того же года Басманный суд Москвы возбудил уголовное дело против убитого.

Летом 2021 года сторона защиты сестер сообщила, что, согласно экспертизе, убийство произошло из-за жестокого обращения Хачатуряна с дочерьми. В апреле 2025 года мужчину посмертно признали виновным сексуализированном насилии над собственными детьми и причинении тяжкого вреда их здоровью.