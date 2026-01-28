Следственный комитет России (СКР) возобновил уголовное дело против сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян по обвинению в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна в 2018 году. Об этом РИА Новости и «Московскому комсомольцу» рассказал родственник погибшего Георгий Чугуашвили.

По его словам, следствие работает в рамках основного уголовного дела. Уже начались допросы свидетелей, после проведения процессуальных действий материалы направят в прокуратуру, а затем в суд — для рассмотрения по существу.

«Будут им [сестрам Хачатурян] вменять то, что и вменяли ранее — убийство. Мы оспариваем мотив убийства, они указывают, что он якобы их насиловал, мы отказываемся в это верить, доказательств в материалах дела нет», — заявил Чугуашвили.

Он добавил, что будет добиваться «реабилитации [Михаила Хачатуряна]».

Адвокат одной из сестер Алексей Паршин в разговоре с «Коммерсантом» уточнил, что дело возобновлено, чтобы установить, действовали сестры в целях необходимой самообороны или это было убийство. По его словам, СКР и защита до сих пор не получили финальное постановление Мосгорсуда по делу Михаила Хачатуряна, который весной 2025 года был признан посмотрено виновным в насилии над дочерьми.

«После получения постановления мы подадим ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян», — подчеркнул Паршин.

Дело сестер Хачатурян

Сестры Хачатурян убили своего отца 27 июля 2018 года, используя охотничий нож и молоток. На тот момент Крестине было 19 лет, Ангелине — 18, а Марии — 17. Позже девушки рассказали, что отец систематически подвергал их издевательствам и побоям.

Их обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и арестовали, но позже отпустили из СИЗО, запретив общаться друг с другом, пользоваться мобильной связью и интернетом, давать комментарии СМИ относительно их уголовного дела.

В конце января 2020 года Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать дело сестер Хачатурян с убийства на самооборону. Однако в мае того же года стало известно, что СК после дополнительного расследования отказался менять статью обвинения.

В декабре 2020-го Басманный суд Москвы разрешил возбудить уголовное дело в отношении убитого. Тогда адвокат одной из сестер Мари Давтян отмечала, что изначально родственники Михаила Хачатуряна настаивали лишь на продолжении проверки его действий.

«Но <…> суд попросил их четко выразить позицию: согласны ли они на возбуждение дела? И они ответили, что согласны», — рассказывала правозащитница РБК.

Сестра Михаила Наира Хачатурян в разговоре с изданием объясняла, что они пошли на такой шаг, поскольку уверены в невиновности мужчины. «От уголовного дела ожидаем реабилитации», — говорила она.

В августе 2021-го адвокаты сестер Хачатурян сообщили, что экспертиза по их делу установила, что убийство произошло из-за жестокого обращения Михаила Хачатуряна с дочерьми. В апреле 2025 года Бутырский районный суд Москвы признал Михаила Хачатуряна посмертно виновным в сексуализированном насилии над собственными детьми и причинении тяжкого вреда их здоровью.

По мнению защиты сестер Хачатурян, решении суда о признании их отца виновным станет одним из доказательств невиновности девушек. Адвокаты надеются, что дело сестер также прекратится.