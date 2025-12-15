Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в специальном и интервью RTVI выразил надежду, что военный конфликт на Украине закончится в ближайшем будущем.

В разговоре с RTVI бизнесмен отметил, что всегда остается оптимистом.

«Я реально думаю, что этот конфликт закончится в ближайшее время — это мое личное мнение. И я думаю, что после этого бизнес быстро вернется в Россию», — рассказал Роберт Эйджи.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что военный конфликт на Украине близок к завершению. Однако, по его словам, нерешенными остаются вопросы, связанные с принадлежностью Запорожской АЭС и территории Донбасса.

Госсекретарь США Марко Рубио также назвал Донбасс ключевым пунктом в вопросе мирного урегулирования.

В ноябре стало известно, что США разработали план по урегулированию конфликта, который состоял из 28 пунктов. После нескольких консультаций с делегациями Украины документ был изменен.

2 декабря спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. После встречи помощник российского главы Юрий Ушаков заявил, что по территориальному вопросу «компромиссного варианта найдено не было».