Минобороны России рассказало об американце с российским гражданством по имени Уилл, который служит по контракту в мотострелковом соединении войсковой группировки «Центр» в зоне военной операции на Украине. Американские СМИ пишут, что это бывший военный и политик из штата Массачусетс Уилмер Пуэлло-Мота, разыскиваемый в США по обвинению в хранении детской порнографии и других преступлениях. Что о нем известно — в материале RTVI.

Что сообщают Минобороны и российские СМИ

Минобороны России в своем телеграм-канале не указало полного имени американца.

«Бывший американский гражданин, теперь российский военнослужащий с позывным “Бостон”, проходит службу на должности оператора разведывательного дрона во взводе БпЛА», — говорится в посте ведомства от 19 августа.

Решение американца посетить Россию и подписать контракт на военную службу в Минобороны объяснили его «углублением в международную политику». В министерстве добавили, что коллектив принял американца и «доверяет ему самые сложные боевые задачи».

На одном из видео, опубликованных Минобороны, Уилл рассказывает, что позывной ему выбрали по названию родного города Бостона, что он прослужил десять лет в ВВС США и несколько лет в нацгвардии штата Массачусетс, а потом два года заседал в городском совете. По словам мужчины, он прилетел в Россию в январе 2024 года, некоторое время пробыл в Москве и уехал в Донецк.

«Я был на связи с некоторыми парнями в “Пятнашке” — интернациональной бригаде в Донецке — и прослужил там три месяца. Затем несколько моих друзей перешли служить в Минобороны, в 137-ю бригаду, и позвали меня, сказав, что здесь здорово, так я и решил присоединиться к силам Минобороны», — рассказывает «Бостон».

Американец заявил, что не считает себя «предателем» своей страны, потому что «Россия и США не находятся в состоянии войны». В конце видео он сказал по-русски: «Победа будет за нами».

Минобороны также записало положительные отзывы командира отделения огнеметчиков и одного из сослуживцев об американце.

Уилл заключил контракт с Минобороны еще весной в Центре патриотов в Ханты-Мансийске, репортаж об этом показали 4 апреля на местном телевидении, при этом его называли гражданином США и тоже не указывали фамилию.

«Он уже служил в армии Соединенных Штатов, воевал в Афганистане, а уже на Донбассе, под Авдеевкой, мужчина добровольно воевал в составе легендарной бригады “Пятнашка”», — говорилось в сюжете.

Сам Уилл сказал тогда журналистам, что выбрал Югру для подписания контракта в том числе из-за существенной «социальной поддержки».

В репортаже поясняли, что регион на тот момент предлагал «практически самые лучшие условия в России — выплата в 745 тысяч рублей сразу и 150 тысяч каждые два месяца, полная экипировка в пункте отбора и снабжение всем необходимым уже на службе».

«Для меня важно еще получение гражданства Российской Федерации и те льготы, которые оно приносит, — страхование, пенсия и другие меры поддержки», — заключил американец.

Что пишут американские СМИ

После публикации видео с «Бостоном» в телеграм-канале Минобороны председатель горсовета Холиока (Массачусетс) Тесса Мерфи-Ромболетти подтвердила NBC News, что это 28-летний Уилмер Пуэлло-Мота, который ранее входил в состав совета.

По данным американских СМИ, мужчина разыскивается по обвинению в хранении детской порнографии и сбежал из страны за два дня до того, как должен был явиться на судебные слушания в штате Род-Айленд, признать себя виновным в рамках соглашения с прокуратурой и получить 18-месячный тюремный срок.

Согласно сайту Boston.com, в мае 2020 года Пуэлло-Мота позвонил в полицию Род-Айленда и заявил, что в отеле города Уорик у него украли пистолет. Полицейские в ходе проверки нашли в его телефоне откровенные изображения несовершеннолетней. По версии властей, с этой девушкой он и собирался встретиться в том самом отеле, а за откровенные снимки платил ей деньги. Девушка рассказала полиции, что познакомилась с мужчиной онлайн и что он был ее «папиком». Как объяснил тогда сам Пуэлло-Мота, он думал, что ей 22 года, и только спустя время узнал, что на самом деле она 17-летняя.

В ноябре 2021 года года Пуэлло-Мота был избран членом городского совета в городе Холиок как один из республиканцев-сторонников Дональда Трампа. В 2022 году, во время его пребывания в должности, всплыло дело о хранении детской порнографии. Адвокат мужчины Джон Сицилине рассчитывал на прекращение дела, но вскоре Пуэлло-Мота снова был арестован по обвинениям в подлоге и в том, что заставил другого человека выдать себя за его командира в телефонном разговоре с прокурором. Также его обвинили в препятствовании правосудию.

Пуэлло-Мота провел 90 дней в тюрьме, после чего внес залог и вышел на свободу. При этом он отбыл полный срок в должности городского советника, несмотря на попытки властей Холиока его исключить. Как постановил судья, отстранить его было невозможно до признания его вины и вынесения приговора.

В случае признания виновным в хранении детской порнографии американцу грозило пять лет тюрьмы, но Пуэлло-Мота согласился на сделку, в рамках которой должен был признать себя виновным по всем пунктам, зарегистрироваться как сексуальный преступник и провести за решеткой полтора года.

Судебное слушание по его делу было назначено на 9 января 2024 года. Однако, когда адвокат позвонил ему в начале месяца, чтобы напомнить об обязательстве явиться в суд, Пуэлло-Мота ответил, что находится в России.

«Я уверен, что он пошел в российскую армию, потому что не хотел регистрироваться как сексуальный преступник», — сказал тогда защитник изданию The Boston Globe.

После неявки Пуэлло-Моты в суд прокуратура Род-Айленда выпустила заявление, где говорилось, что 7 января мужчина вылетел в Стамбул. После этого его местонахождение считалось неустановленным. Дело против него отложено на неопределенный срок.

23 февраля военкор бригады «Пятнашка» Елена Соколова опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором мужчина в военном обмундировании с размытым лицом сообщает по-английски, что устанавливает флаг США в зоне боевых действий на Украине «в знак дружбы [с Россией] и поддержки всего, что люди делают здесь».

«В рядах Дикой Дивизии Донбасса служит американец. Приехал помогать русским защитить страну от агрессии Альянса НАТО. <…> Простые граждане Америки осознают и понимают что происходит на самом деле», — говорилось в посте Соколовой.

Этот ролик позднее перепостили в нескольких англоязычных провоенных инстаграм*-аккаунтах, после чего он оказался одним из самым распространяемых в Холиоке, писала выходящая в Массачусетсе газета The Republican. По ее информации, несколько человек, лично знавших бывшего городского советника Пуэлло-Моту, опознали его по голосу на видео.

В апреле, после выхода репортажа из Югры о подписании контракта, британская The Guardian и несколько американских изданий выпустили статьи, в которых говорилось, что «Бостон» — это Уилмер Пуэлло-Мота. Газета Air Force Times опубликовала материал агентства The Associated Press о Пуэлло-Моте под заголовком: «Ветеран [американских] ВВС, судя по всему, присоединился к российской армии, спасаясь от обвинений в США».

*принадлежит компании Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена