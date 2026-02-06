Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) арестовал пятерых сотрудников полиции по делу о пытках, повлекших смерть задержанного, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о пятерых сотрудниках оперуполномоченных отделения уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское». Сотрудников обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 УК) и применении пытки (ч. 4 ст. 286 УК).

Судом установлено, что 10 октября 2025 года оперативные сотрудники МВД пришли с обыском в дом в микрорайоне Марха к подозреваемому в причастности к незаконному обороту наркотиков. Затем его доставили в отдел полиции, где правоохранители «применили к потерпевшему пытки».

«Целью было получение сведений о его причастности к сбыту наркотиков. 19 октября 2025 г. потерпевший скончался в Республиканской больнице №2 от полученных телесных повреждений», — говорится в пресс-релизе суда.

Уголовные дела по факту превышения должностных полномочий (ч. 4 ст. 286 УК) и умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК) объединены в одно производство.

Обвиняемые просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Сторона защиты апеллировала к отсутствию оснований для заключения под стражу, положительным характеристикам и отсутствие попыток скрыться или повлиять на следствие.

Суд отклонил ходатайство и поместил обвиняемых под стражу на 1 месяц 19 суток — до 21 марта.

В январе текущего года Московский областной суд вынес приговоры по делу о пытках в тюремной больнице ОТБ-1 в Саратове. Фигурантами по делу проходили восемь человек — начальник больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев и заключенные Сергей Ананьев, Алексей Крайнов, Сергей Линкевич, Ильдар Мухаметзянов, Виталий Янин и Виктор Шеянов. Последнего нашли мертвым в декабре 2024 года в московском СИЗО «Матросская тишина».

Им назначили сроки от 12 до 22 лет лишения свободы.

Потерпевших избивали, насиловали швабрами, некоторые скончались, не выдержав издевательств. По словам главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина, в деле насчитывалось 44 эпизода преступной деятельности.

Масштабные проверки в ОТБ-1 и саратовском управлении ФСИН начались в 2021 году после того, как в сеть утекли кадры пыток, избиений и изнасилований заключенных в тюремной больнице. В октябре того же года ФСИН уволила 18 сотрудников по результатам проверок.