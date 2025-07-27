Часы продажи алкоголя в России необходимо сократить до 11:00-19:00, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

В настоящее время продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 23:00. По мнению Рыбальченко, к новому режиму необходимо переходить постепенно — снижать в год по одному часу. «Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее», — пояснил собеседник ТАСС.

Кроме того, по словам политика, продажу спиртного необходимо ограничивать в выходные и праздничные дни. Только такие меры, по его словам, «дадут максимальный эффект». Исключение составляют кафе, рестораны и места общественного питания, в которых нет детских комнат.

По словам Рыбальченко, антиалкогольные меры способствуют повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению сверхсмертности. Политик утверждает, что в российских регионах, которые проводят «активную антиалкогольную политику», эти показатели «значительно лучше». В частности, речь идет о Вологодской области, где с 1 марта продажа алкоголя в будни разрешена только 12:00 до 14:00.

Инициативу Рыбальченко поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Вместе с тем он задался вопросом: «Если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?». Кроме того, парламентарий подчеркнул, что в советское время подобные ограничения мне всегда срабатывали, поскольку люди были лишены духовной поддержки и искали ее в алкоголе.

«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Милонов призвал проводить антиалкогольные кампании среди населения, к которым, по его мнению, должны подключиться политики и лидеры общественного мнения.

Также в России неоднократно выдвигали инициативу повышения возрастного ценза продажи алкоголя до 21 года: с такой идеей, в частности, выступал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Схожую концепцию прорабатывали в российском Минздраве. Кроме того, правительство РФ изучало мировой опыт запрета скидок на алкогольную продукцию для его последующего применения в стране.

При этом, как следует из данных Росалкогольтабакрегулирования, к концу 2024 года потребление алкоголя в России достигло максимального уровня за все время наблюдения. Самые радикальные ограничительные меры в сфере розничной продажи алкоголя сейчас действуют в Вологодской области: там она разрешена только по 2 часа в будние дни. После введения этих мер в регионе появились нелегальные схемы торговли спиртным, в том числе «алкотакси», а в криминальных сводках — новости о дебоширах, недовольных отказом продать им алкоголь.