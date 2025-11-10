Соединенные Штаты объявили о частичном смягчении санкционного режима в отношении Сирии. Согласно заявлению Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, теперь разрешена передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения в Сирию и внутри страны без получения специальной лицензии.
Временные послабления включают частичную приостановку действия «Акта Цезаря» сроком на 180 дней, за исключением операций, связанных с Россией и Ираном, которые продолжают подпадать под санкционные ограничения.
При этом сохраняются все ограничительные меры в отношении бывшего президента Башара Асада, его ближайшего окружения, лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека, торговцев наркотическим веществом каптагон и других дестабилизирующих субъектов.
Эти меры совпали с историческим визитом временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон, где он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Этот визит стал первым в истории официальным визитом сирийского лидера в Соединенные Штаты.
Ранее администрация США уже начали процесс поэтапного снятия санкций с Сирии. В мае из-под ограничений были выведены «Сирийские авиалинии», некоторые банковские и судоходные компании, а также сам Ахмед аш-Шараа, который был исключен из списка лиц, связанных с терроризмом. На прошлой неделе Совет Безопасности ООН по предложению США одобрил отмену санкций против сирийского президента.
Ахмед аш-Шараа возглавил Сирию после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Бывший президент вместе с семьей получил политическое убежище в России.
В 2019-2020 годах США последовательно ужесточили санкционный режим против Сирии. Исполнительный указ 2019 года позволил вводить ограничения против третьих сторон, препятствующих политическому урегулированию конфликта. В 2020 году в силу вступил «Акт Цезаря», вводящий вторичные санкции против иностранных граждан и компаний за поддержку Дамаска, включая запрет на финансовую, материальную и технологическую помощь, сделки с правительством Сирии, а также взаимодействие с наемниками, действующими в интересах Сирии, России или Ирана. Закон запрещает поддержку нефтегазовой отрасли Сирии, поставки авиатехники военного назначения и предоставление оборонных, строительных и инженерных услуг, формируя тем самым комплексный механизм давления на сирийский режим.