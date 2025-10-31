Как стало известно 31 октября, Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны России. До этого он более 15 лет проработал в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге), где занимал одну из ключевых руководящих должностей. О возможном назначении Осьмакова в оборонное ведомство РБК писал две недели назад.

Кто такой Василий Осьмаков

По официальным данным, Василий Сергеевич Осьмаков родился 8 июня 1983 года в Москве. В 2005 году он окончил с отличием МГУ имени Ломоносова по специальности востоковед, африканист и переводчик арабского языка. С середины 2000-х годов начал карьеру в госструктурах.

С 2004 года Осьмаков работал в системе Минпрома — в Министерстве промышленности и энергетики, а затем в Минпромторге. Прошел путь от специалиста и советника до руководителя департамента и заместителя министра. В 2016 году был назначен замглавы Минпромторга, и с тех пор курировал стратегическое развитие, региональную политику, инвестиции и проектное управление.

Он считается одним из авторов и идеологов механизма специальных инвестиционных контрактов, по которым крупные компании обязуются развивать производство в России в обмен на господдержку. По данным открытых источников, к 2016 году такие контракты были заключены с Mazda, Claas, DMG Mori и другими производителями.

Также в СМИ сообщалось, что Осьмаков принимал участие в разработке стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года и закона о промышленной политике (№ 488-ФЗ). Эти данные пока не получили официального подтверждения.

По информации из открытых источников стало известно, что Осьмаков имеет ученую степень кандидата экономических наук, долгое время он совмещал госслужбу с преподавательской деятельностью. В некоторых источниках также указывается, что он владеет английским, арабским и немецким языками.