Бывший первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны. Об этом сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств СНГ, передает ТАСС.

«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — сказал министр обороны.

16 октября «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник, что Осьмаков сменит 66-летнего генерал-полковника Александра Фомина, который отвечал за международное военное сотрудничество.

Политолог Михаил Виноградов, комментируя RTVI назначение в руководство Минобороны представителя экономического сектора, отметил, что в целом, если посмотреть «на функционал замминистров обороны, то там гражданского заметно больше, чем сугубо военного, которое скорее в Генштабе».

21 октября премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова после более чем 20-летней работы в ведомстве.

Василию Осьмакову 42 года, с 2004 года он работал в Минпромторга (на тот момент — Минпромэнерго). В ведомстве занимал различные должности — от главного специалиста отдела общественных связей до начальника отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ.

С 2008 по 2012 годы был помощником и советником министра. В 2012 году Осьмакова назначили на должность директора департамента стратегического развития и проектного управления, с 2016 года он занимал должность заместителя министра. В апреле 2021 года Осьмаков стал первым заместителем главы Минпромторга.

О том, что Осьмаков станет заместителем министра обороны, ранее говорили источники РБК. По их данным, его пост в Минпромторге займет заместитель главы ведомства Кирилл Лысогорский.