Генерал-полковник Александр Фомин уйдет в отставку с поста заместителя министра обороны, сообщает 16 октября РБК со ссылкой на источники, близкие к Минобороны. Фомин входил в группу, которая в 2022-м и в 2025 годах вела переговоры с Украиной в Стамбуле.

Указ о кадровых перестановках уже подготовлен, утверждают собеседники РБК. По данным источников издания, после отставки Фомина заместителем главы Минобороны станет Василий Осьмаков, который сейчас занимает пост замминистра промышленности и торговли. Функционал чиновника пока окончательно не определен, отмечает издание.

В свою очередь пост замглавы Минпромторга займет замминистра Кирилл Лысогорский, утверждает источник РБК, близкий к ведомству.

По итогам переговоров Москвы и Киева в марте 2022 года Фомин заявил, что российские военные «кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях». Он объяснил, что такое решение было принято «в связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость». После этого начался отвод российских сил из Киевской и Черниговской областей, который завершился в начале апреля 2022 года. В Кремле это назвали «жестом доброй воли».