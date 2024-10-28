Обвиняемые в убийстве военкора агентства Sputnik Рассела Бентли (позывной «Техас»), дело которых уже передано в суд, хотят подписать контракт с Минобороны и отправиться обратно в зону проведения военной операции. Об этом RTVI заявила вдова убитого Людмила со ссылкой на поступившую к ней «инсайдерскую информацию».

По ее словам, обвиняемые якобы собираются воспользоваться новым законом, который президент России Владимир Путин подписал 2 октября 2024 года. Он позволяет подписывать контракт на участие в СВО фигурантам дел, которые уже расследованы и переданы в суд.

«Это что же получается? Убил, поймали (хорошо, если поймали), осудили и снова на фронт? Это даст им ощущение вседозволенности и повлечёт за собой пролитие ими новой невинной крови! Это даст плохой пример и ощущение вседозволенности другим, которые тихонько наблюдают за исходом этого дела! Так не должно быть!» — убеждена Людмила Бентли.

Она призывает применять разный подход к гражданским, совершившим тяжкие преступления и желающим искупить вину, и военным, которые, «обладая властью оружия, убили невинного человека».

«И что? Им снова выдадут оружие? Им снова кто-то не понравится, и они снова с этим ощущением вседозволенности кого-то невинного убьют? Этого никак нельзя допустить! Я сейчас думаю не только о себе, а об их новых возможных жертвах в будущем, если суд примет решение дать им возможность вернуться назад. Поэтому призываю суд не допустить этого!» — заявила вдова Техаса.

Она поделилась, что рассчитывает на мудрость суда, благодаря которой фигуранты дела об убийстве ее мужа получат «самое жесткое наказание» и будут отправлены в места лишения свободы, а не на фронт.

«Весь мир ждёт наказания! Из разных стран десятки тысяч людей ждут справедливости!» — утверждает Людмила Бентли.

28 октября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что дело об убийстве Бентли передано в Донецкий гарнизонный военный суд. Обвиняемыми по нему проходят четверо российских военнослужащих — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. Им вменяют три статьи УК:

превышение полномочий, повлекшее смерть (ч. 5 ст. 286 УК РФ),

применение физического насилия и пыток с надругательством над телом (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ),

укрывательство преступления (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК РФ).

Закон, позволяющий подсудимым подписывать контракты с Минобороны до вынесения приговора, был инициирован Верховным судом России как заполняющий пробел (поскольку такое разрешение ранее уже предоставили подследственным и осужденным). Госдума приняла документ 24 сентября, на следующий день его одобрил Совет Федерации. 2 октября закон был подписан президентом и вступил в силу.

Подсудимых разрешили отпускать на СВО. Ждать ли всплеска преступности?

Первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) тогда заверял RTVI, что инициатива имеет свои пробелы, но «штамповать отправки» подсудимых на фронт никто не будет. При этом депутат признал, что многие заключенные, выйдя на свободу для участия в СВО, после возвращения оттуда вновь совершали преступления, включая тяжкие.

Член СПЧ при президенте России Ева Меркачева заявила RTVI, что при отправке подсудимых в зону СВО «истина по делу не будет установлена», и пострадавшие будут считать свои права не восстановленными. Кроме того, по словам правозащитницы, существует угроза, что в своей работе следствие «может прийти к халатности, ведь зачем тогда тщательно собирать доказательства».

Гибель Рассела Бентли

Расселу Бентли было 64 года. В 2014 году он прилетел в Донецк и несколько месяцев воевал в составе бригады «Восток» Александра Ходаковского, затем стал волонтером и блогером. Позже американец принял православие, в 2017 году женился на учительнице английского языка Людмиле и получил паспорт гражданина России.

По версии следствия, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли «физическое насилие и пытки», приведшие к его смерти. После этого Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль ВАЗ 2115 с телом журналиста тротиловой шашкой.

На следующий день, 9 апреля, по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин с целью сокрытия преступления переместил останки Бентли.

Вдова Бентли Людмила рассказывала, что 8 апреля они с мужем приехали «по личным делам» в исполком Петровского района Донецка, где как раз начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бентли, по ее словам, пошел узнать, нужна ли помощь раненым, и пропал. Вдова американца утверждала, что его «жестко» задержали военные из 5-й танковой бригады.

По факту исчезновения Техаса возбудили уголовное дело, а 19 апреля председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что военкор погиб.

24 августа вдова Бентли рассказала проекту WarGonzo, что правоохранители отпустили одного из фигурантов дела, который якобы «сделал все, чтобы от Рассела как можно меньше осталось».