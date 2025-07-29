Российские военные блогеры продолжают рассуждать на тему проведения мобилизации. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил RTVI, что новых мобилизационных мероприятий «не предвидится». Что еще говорят власти о возможной мобилизации и как меняется военное законодательство — в материале RTVI.

«Наступать до истощения — так не бывает»

«Я думаю, что мобилизации никакой не предвидится», — сказал Соболев RTVI.

По его словам, «вечно наступать невозможно».

«Вообще, всегда, хоть в Великую Отечественную войну, хоть любую другую войну наступательные операции чередуются с оборонительными, как с той, так и с другой стороны. Как это было в Белоруссии, допустим, в 1944 году, как это было в Курском сражении — мы вообще в начале в обороне были долгое время, выбивали немецкие танки. Наступать вечно невозможно. Нужно тщательно планировать наступательные боевые действия, они должны быть обеспечены всем необходимым: боеприпасами, военно-техническим имуществом, вооружением, техникой и так далее, а потом наступать, а не наступать до истощения — так не бывает. Мобилизации, я думаю, никакой не будет», — пояснил Соболев.

Так член думского комитета по обороне прокомментировал пост военного телеграм-канала «Два майора», который 27 июля написал, что «на ряде участков фронта активных наступательных действий, позволявших бы растянуть резервы противника, не предпринимается». Канал предположил, что такая ситуация может быть связана со «сбережением» стратегического резерва ВС России для «более серьезных задач».

«Решением могло бы стать страшное слово «мобилизация» (в широком, кстати, значении этого слова), которого пока на горизонте не видно и вряд ли оно там появится», — говорится в публикации.

Военкор Юрий Котенок в конце июня написал, что для того, чтобы «сокрушить режим в буферной зоне, вернув, как минимум, Новороссию», России нужно «от 500 тыс. до 1 млн штыков».

«Как их найти без мобилизации, уму непостижимо. О необходимости мобилизации говорят, например, даже целые генералы. Но только говорят», — говорится в посте.

«Бесконечный» призыв = скрытая мобилизация?

В конце июля в Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию. Авторы инициативы — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Ожидается, что документ будет рассмотрен в Госдуме во время осенней сессии.

Если сейчас призыв проходит в два этапа (весной и осенью), то в случае принятия законопроекта с 2026 года он станет круглогодичным: призывные мероприятия (медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии) будут проходить в течение всего года (с 1 января по 31 декабря). При этом отправлять призывников к месту несения службы планируется в нынешние сроки проведения кампаний — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Авторы инициативы считают, что круглогодичный призыв «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Красов в разговоре с RTVI заверил, что законопроект «никак не связан с проведением специальной военной операции».

Картаполов, комментируя проект закона, заявил РБК о бессмысленности ограничивать проведение призыва двумя периодами в течение года:

«Ведь это требует каждый раз издания нового приказа министра обороны, кучи других документов, регламентирующих, расписывающих, которые, по сути, дублируют друг друга каждые полгода».

Глава думского комитета по обороне считает, что нынешнюю систему призыва в армию необходимо менять, поскольку на фоне появления новых технологий и роста цифровизации она уже не отвечает требованиям современности. Картаполов уверен, что предлагаемое нововведение сделает все сопутствующие процедуры удобнее для самих призывников.

Законопроект предлагает следующую схему: президент издает указ о призыве, далее готовится приказ министра обороны и другие документы, а затем в течение года на основании этих документов идет работа с призывниками. По словам Картаполова, призывников «никто не дергает», тогда как власти предоставляют им «больше возможностей» для решения своих задач и вопросов, а также упорядочивают работу военных комиссариатов.

«Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами. <…> У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать», — сказал депутат.

Адвокат Сергей Жорин написал в своем телеграм-канале, что «многие восприняли новость как начало непрерывной отправки в армию и скрытую мобилизацию». Комментируя такие опасения, Виктор Соболев заявил RTVI, что новая волна мобилизации — это «нецелесообразно, неправильно».

«Такого, я думаю, не будет никогда. Ну, по крайней мере, пока идет специальная военная операция», — сказал депутат.

Он также выразил мнение, что сроки призыва нужно «сузить до минимального уровня — не более одного месяца». «Чтобы все одновременно, допустим, с 1 июня шли в Вооруженные силы, как это было в советское время. Это должно быть быстро, организованно, чтобы не было так, что одни уже пришли, начали с ними там занятия, а другие еще только собираются идти», — пояснил член комитета Госдумы по обороне.

Соболев добавил, что на фронте регулярно проходит ротация военнослужащих: «Части, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, меняют на тех, которые были во втором эшелоне, в резерве».

Новые указы и законы

С начала лета в России вступили в силу несколько законов с различными нововведениями касательно военной сферы. Согласно одному из них, заключить контракт с Минобороны и проходить службу в Вооруженных силах России теперь смогут также лица без гражданства. Документ вступил в силу с целью «безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил», говорится в пояснительной записке.

За первое полугодие 2025 года в российскую армию поступило более 210 тыс. контрактников, еще 18 тыс. человек приняты в добровольческие подразделения, сообщил в начале июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал темп набора военнослужащих «весьма приличным» и выразил надежду на то, что «удастся сохранить такую же динамику и в последующее время».

Еще один закон ужесточает наказание для военнообязанных за несообщение в военкомат о смене своего места жительства. Теперь за это грозит административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал несколько указов, связанных с мобилизацией. Один из них президент уточнил порядок прохождения военной службы в России. В частности, военнослужащие из числа иностранных граждан теперь смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения, а также во время вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Другой указ Путина вносит изменения в перечень сведений, которые относятся к государственной тайне. Теперь в список входят «сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации». Полномочия по распоряжению такими сведениями получило Главное управление специальных программ президента (ГУСП).