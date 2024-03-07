Российские таможенники начали проводить проверки с целью выяснить происхождение некоторых категорий товаров. Если продукция произведена в США или «неустановленной» стране, пошлины начисляются по повышенному тарифу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний-импортеров, таможенных юристов и бизнес-объединение «Деловая Россия».

Особое внимание таможенники уделяют товарам, произведенным из металла: строительной технике, оборудованию и рабочим инструментам. Как отмечает издание, ставка единого таможенного тарифа в отношении такой продукции в среднем достигает 3-5%. Однако если товар произведен в США или «неустановленной» стране, то его облагают повышенными пошлинами — от 25 до 40%. Для выяснения этого факта таможенники запрашивают специальный сертификат, который импортер может получить у уполномоченного государственного органа или страны происхождения товара.

«Ведомости» отмечают, что повышенные пошлины на эти категории товаров начислялись и ранее. Впервые такая практика была применена в 2018 году в ответ на ввод Вашингтоном заградительных пошлин на импорт российских стали (25%) и алюминия (10%). При этом раньше таможня, как правило, проверяла один из десяти товаров.

Импортер дорожно-строительной техники в беседе с «Ведомостями» рассказал, что с ужесточением проверок столкнулся в 2023 году. Тогда таможенники начали требовать сертификаты на всю импортируемую технику, в том числе на иранские экскаваторы, утверждает он. В массовом порядке эту меру начали применять с февраля 2024 года. Сейчас, по словам представителей «Деловой России», такие случаи усилились — компания получает массовые запросы на консультацию от клиентов, которые ранее никогда не сталкивались с требованием представления сертификата страны происхождения товара.

Усиление таможенного контроля связано с решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая ввела понятие «ответные меры» в отношении некоторых товаров, заявила в беседе с «Ведомостями» партнер Б1 Вильгельма Шавшина. При отсутствии сертификата, который подтверждает, что товар произведен не в США, а также при наличии в документе ошибок, неполной или некорректной информации, таможенные органы применяют ставку повышенной ввозной таможенной пошлины.

Если продукция произведена в стране-члене Евросоюза, то получить сертификат российскому импортеру сейчас невозможно, поэтому документы приходится оформлять через третьи страны, отметил менеджер по импорту, закупке и аналитике «Хели-драйв логистик» Филипп Филиппенко.

В то же время многие импортеры отказываются оформлять сертификат происхождения, ссылаясь на отсутствие такого требования в национальном законодательстве, из-за чего подтвердить не американское происхождение практически невозможно. Сейчас импортерам остается только «подстраиваться под новые правила», резюмировал представитель «Деловой России». Управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский выразил мнение, что практика начисления повышенных ввозных пошлин станет еще более распространенной.