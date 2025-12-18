Народная артистка России Лариса Долина действительно хотела продать квартиру Полине Лурье и ждала аннулирования последствий сделки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст решения Верховного суда.

Суд отметил, что из протоколов допроса певицы как потерпевшей по уголовному делу прямо следует, что та «желала совершить именно оспариваемую ею сделку купли-продажи недвижимости и наступления соответствующих правовых последствий, которые вместе с тем, по ее мнению, должны были быть впоследствии аннулированы».

В документе также отмечается, что суд первой инстанции сделал заключение о том, что артистка была введена в заблуждение касательно характера сделки, не учитывая особенностей купли-продажи недвижимости.

Помимо этого, в тексте решения утверждается, что вступившим в контакт с Долиной мошенниками удалось уговорить ее совершить сделку и перевести им полученные с продажи квартиры средства благодаря «целому ряду психологических особенностей», среди которых указываются возрастная группа, выраженные ценности безопасности, образ мышления и личностные черты.

«Долина Л. А. использовалась как инструмент для достижения цели совершения преступления, в том числе для анонимизации деятельности злоумышленников, так как сначала она не подозревала об обмане со стороны злоумышленников, а также находилась под воздействием сильнейших угроз», — говорится в выжимке из заключения экспертизы.

По словам экспертов, злоумышленники ввели Долину в стрессовую ситуацию, характеризующуюся «новизной, внезапностью, невозможностью избавиться самостоятельно, высокой эмоциональной заряженностью, невозможностью предсказать атаку мошенников».

Как следует из документа, переживая фрустрацию, лишающую возможности мыслить и действовать рационально, певица действовала, руководствуясь главным мотивом — «вернуть себе чувство безопасности».

Ранее покупательница квартиры Долиной Полина Лурье впервые выступила в телеэфире после решения Верховного суда оставить за ней право собственности на жилплощадь. Она поделилась радостью в связи с успехом в судебном разбирательстве и сообщила, что надеется в ближайшее время заселиться в новую квартиру.