Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье, которой удалось отстоять свое право собственности на это жилье в Верховном суде, впервые выступила в телеэфире. Женщина рассказала, что надеется въехать в квартиру в скором времени, а на вопрос, устроил бы ее вариант возвращения певицей денег, Лурье ответила, что «пока она не предлагала».

Москвичка по телефону поучаствовала в программе «Пусть говорят» на Первом канале, где сама Долина еще 5 декабря изложила свою версию произошедшего.

Лурье рассказала, что покупала квартиру для себя и двоих детей с намерением там жить. Она отметила, что планирует полностью отремонтировать квартиру, в том числе сделать перепланировку.

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — рассказала она.

Женщина подтвердила, что Долина лично присутствовала при демонстрации квартиры и отвечала на вопросы про инфраструктуру района Хамовники в центре Москвы, где находится дом.

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день — победу. Конечно, я очень рада. И хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала выигравшая в судебном споре покупательница.

Адвокат опровергла слова Долиной о цене квартиры

В студии программы присутствовала адвокат Лурье Светлана Свириденко. Она сообщила, что цена в 112 млн рублей, за которую ее клиентка купила квартиру, вовсе не была значительно ниже рыночной, как жаловалась Долина. Ведущий Дмитрий Борисов напомнил, что сама певица говорила в эфире, что квартира стоит 200 млн, и что цена покупки была «заведомо заниженной».

Свириденко сказала, что «это не соответствует действительности». Она пояснила, что изначально квартира была выставлена за 130 млн рублей при кадастровой стоимости 123 млн. В рамках уголовного дела оценочная экспертиза установила, что рыночная цена квартиры — 138 млн.

«Мы ее купили за 112 млн. Вот эти 13% — они являются нормальным в риелторском бизнесе, в риелторской практике понижением цены», — сообщила адвокат.

По ее словам, цена была снижена в силу нескольких обстоятельств: того, что это квартира знаменитости в центре Москвы, что возле дома нет ни детской площадки, ни парковочного места, и того, что квартира, по оценке покупательницы, требовала капитального ремонта.

Долина в эфире «Пусть говорят» подчеркивала, что предложила купить квартиру за 112 млн, потому что один из мошенников, побудивших к сделке, заставил выставить именно эту цену, «потому что сразу купят тогда».

Выступая в Верховном суде 16 декабря, Свириденко указала, что Лурье не имела с преступниками никаких взаимоотношений, и с ее стороны не было никакого неразумного поведения.

«Возврат продавцу, ставшему жертвой мошенников, его единственного жилья, а покупателю — его денег, стало бы единственно верным решением», — заключила адвокат.

Однако ВС все же принял иное решение — оставил право собственности на квартиру за Полиной Лурье, отклонил исковые требования Ларисы Долиной о признании сделки недействительной, а встречные иски Лурье о выселении Долиной направил на новое рассмотрение.

СМИ: билеты на Долину расходятся плохо

В отличие от Лурье, Долина на заседании отсутствовала — как сказал «Фонтанке» ее директор Сергей Пудовкин, вместо суда певица отправилась участвовать в «Главном новогоднем концерте» в Москве. При этом издание отмечало, что имени Долиной не было в числе главных участников на сайте мероприятия.

Пудовкин сообщил, что график артистки «не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения». Информацию СМИ об отмене концертов Долиной он назвал «не очень профессиональной» и взятой «из своей головы», предположив, что это делается ради «хороших просмотров».

После решения ВС Пудовкин сказал «Подъему», что Долина не стала отменять уже анонсированные концерты, а дальше команда певицы будет смотреть по ситуации.

РБК обратил внимание, что на концерт Долиной во тульском дворце культуры «Туламашзавод» 4 января остаются нераспроданными почти половина билетов — 350 из 724. Ранее московское кафе «Пушкинъ» отменило выступление певицы в новогоднюю ночь — теперь вместо нее главной звездой вечера заявлена Анжелика Варум, говорится в статье.

На сайте Долиной один из ее ближайших сольных концертов анонсирован в столичном ресторане Petter 24 декабря — на момент публикации 58 из 97 мест пока не выкуплены.

Накануне телеграм-канал Baza сообщил, что, по его данным, на фоне скандала у Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае, а также семь броней на корпоративы. При этом в ноябре канал подсчитал, что на новогодних выступлениях певица как раз заработает сумму, равную стоимости той самой пятикомнатной квартиры в Хамовниках.