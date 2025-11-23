Минюст США обвинил двух жителей Техаса в подготовке кровавого переворота на острове Гонав у побережья Гаити. Как передает The Guardian, мужчины планировали захватить территорию силой «для осуществления своих сексуальных фантазий об изнасиловании».

Согласно материалам дела, для осуществления своих целей 21-летний Гэвин Риверс Вайзенбург и 20-летний Таннер Кристофер Томас намеревались привлечь бездомных из Вашингтона. Далее в их планы входило убийство всех мужчин на острове и превращение местных женщин и детей в сексуальных рабов.

Согласно обвинительному заключению, подозреваемые начали разрабатывать план в августе 2024 года и продолжали до июля этого года. Они намеревались приобрести лодку, оружие и боеприпасы для вторжения, а также записались на специализированные курсы подготовки.

Готовясь к вторжению, оба фигуранта дела успели выучить креольский язык (распространен на Гаити) и приступить к вербовке людей для вторжения. Для того, чтобы получить нужные военные навыки, Томас специально поступил на службу в ВВС США. Вайзенбург, по данным местной телестанции Fox в Техасе, ездил в Таиланд учиться управлять парусным судном.

Помимо основного обвинения, мужчинам инкриминируют производство детской порнографии, что может добавить от 15 до 30 лет тюрьмы в случае признания виновными. При этом в рамках основного дела о заговоре с целью убийства, нанесения увечий или похищения людей в иностранном государстве им грозит пожизненное, отмечается в статье.

Расследование проводилось совместно ФБР, управлением специальных расследований ВВС США и местным полицейским департаментом.

В материале также указывается, что причины выбора этого объекта в качестве цели их плана остаются неясными. Согласно докладу управления ООН по правам человека за 2020 год, на острове нет достаточной судебной инфраструктуры и квалифицированного персонала, что вызывает жалобы местных жителей на неэффективную борьбу с преступностью. Гонав труднодоступен и фактически отрезан от остальной части Гаити.