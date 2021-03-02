Как стать увереннее в себе в программе «Нам надо поговорить» на RTVI рассказал психолог Михаил Лабковский.

Корень слова «уверенность» – «вера». Это значит, что человек должен сам себе доверять, полностью принимать, любить и сам решать, как ему жить. Уверенный в себе человек не боится попросить прибавку к зарплате, работает на любимой работе, состоит в отношениях с тем, кого любит, а не терпит.

Михаил Лабковский: «У нас очень избирательная уверенность и не уверенность. Самый трусливый человек в чем-то уверен, например, в профессиональных навыках. Самый смелый герой абсолютно не уверен с женщинами – нам это часто в фильмах показывают, когда крутой убийца в отношениях становится нежным подростком. У всех у нас есть слабые и сильные стороны. Но это не нормально. Я считаю, что уверенность должна быть тотальной».

Уверенность 99% женщин связана с наличием мужчины в жизни. Но на самом деле это не должно быть так – женщина, как и мужчина должны быть самоценны не зависимо от наличия пары. Уверенность женщины в себе ценнее внешности во многом. И вообще, завышенная самооценка лучше, чем заниженная.

Откуда ноги растут

Главная причина – тревога по поводу всего. Сомнения по поводу того, что он достоин самого лучшего. Обычно корни этих состояний лежат в детстве, когда родители и учителя говорили ребенку «не трогай», «не бери», «ты идиот» и т.п. Иногда родители за счет унижения своих детей повышают собственную самооценку. Иногда родители сравнивают с другими детьми.

Уверенность не равно наглость

По-хорошему уверенные в себе люди не наглые – им не нужно ничего доказывать никому, они не пытаются утвердиться за счет других, они настолько внутренне сильны, что им не нужно доказательства из вне. А наглые пытаются демонстрировать свое превосходство. Но наглый лучше, чем застенчивый.

Как стать увереннее в себе:

Начать нужно с определения проблемы и устранения причин.

Можно лишь демонстрируя признаки уверенности в себе стать уверенней. У человека всегда есть выбор – делать то, что он хочет или нет. Решиться на это сложно, но нужно преодолеть себя.

При общении смотрите людям в глаза.

Не бойтесь и не раболепствуйте перед работодателем.

Если вы парень – подойдите к девушке, которая нравится. Если вы девушка – подойдите к парню, который нравится.

Неуверенный боится отказа, а уверенный – готов это пережить, у него от этого не упадет самооценка.

Если уверенность зависит от того, как человек выглядит и во что он одет – это неуверенность, это зависимость от мнения других людей.

Никогда не оправдывайтесь

Говорите прямо о своих желаниях

Ходите прямо, если у вас сгорбленная спина – исправьте это, запишитесь на гимнастику.

Как воспитать уверенность в ребенке?

1. Быть уверенным самому. Неуверенный родитель не может воспитать человека с высокой самооценкой.

2. Ребенка нужно поддерживать вообще во всем и безусловно любить. Не ругать ни при каких обстоятельствах и тем более – не наказывать физически, то есть не бить.

Пример уверенного в себе человека: Жуков не боялся Сталина и мог на военном совете спорить с ним, в то время как другие за слово, сказанное поперек мнения вождя, боялись потерять жизнь.

Показатель неуверенного в себе человека: он ходит носками во внутрь, со сгорбленной спиной.

Фразы неуверенного в себе человека: «я полагаю», «мне кажется», они как будто извиняются за то, что они живут.