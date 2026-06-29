Ситуация с защитой от беспилотников в России меняется буквально каждые два месяца, сообщил на встрече с военкорами министр обороны Андрей Белоусов. Благодаря такой оперативности, в частности, активно решается главная проблема «малой ПВО» — отсутствие единой системы предупреждения и поражения, пишет участник встречи, военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

Как рассказал Белоусов, с апреля создается «единая информационная среда» как первый этап «цифровизации» российской армии и военной операции на Украине. В рамках этого процесса в ПВО внедряется «система поддержки решений» на основе искусственного интеллекта.

«Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года. Будем вместе с рядом гражданских компаний, по крайней мере с одной. Мы все это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю», — цитирует главу Минобороны ТАСС.

Он сообщил, что непосредственно расчетам, их командирам, а также боевым машинам выдано большое число планшетов.

«Все это увязано в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункт управления и РЛС [радиолокационной станции]», — перечислил Белоусов. Он подчеркнул, что выставил жесткое условие: «Не существует РЛС, если ее не видно в общей системе».

Мобильные огневые группы для защиты от беспилотных атак активно внедряются в России, сказал министр. Они вооружены прежде всего FPV-перехватчиками.

Войска БПЛА показали эффективность втрое выше дроноводов

ИИ также применяется в самих дронах, которые используются российскими войсками, продолжил Белоусов. Нейросети помогают распознавать образы и осуществлять автоматический захват целей, а также необходимы для навигации.

Для обучения нейросетей во все группировки активно внедряется закрытый военный программно-аппаратный комплекс DC, рассказывает военкор KP.RU. По словам главы военного ведомства, из DC, куда сбрасываются все данные, ведется наполнение созданной в армии витрины данных.

Белоусов сообщил, что новые Войска беспилотных систем показывают эффективность в три раза выше, чем обычные расчеты дроноводов, передает корреспондент KP.RU. В задачи подразделений БПЛА входят изоляция районов и блокировка путей снабжения противника, пояснил министр.

Как эволюционируют ПВО

Эволюцией систем ПВО занимаются во всем мире, в основном из-за появления новых технологических видов вооружения (БПЛА, гиперзвуковые ракеты, РЭБ), а также из-за использования большого количества дронов, управляемых ИИ по типу роя для обхода систем ПВО, считает военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

«Внедрение искусственного интеллекта в военные системы может дать значимое военное преимущество, так как сейчас ПВО всех без исключения стран ориентированы в основном на высокоскоростные цели, а не на небольшие БПЛА или цели, летящие на малой высоте», — пояснил он.

Ответом на эти вызовы, по словам аналитика, становится интеллектуальная, интегрированная, многоуровневая система управления ПВО на основе искусственного интеллекта, а также новые средства перехвата и подавления дронов на основе ИИ.

Украина, в частности, подписала соглашение с американской компанией Palantir о создании системы Dataroom для ПВО страны.

Dataroom будет использовать массив информации, собранный за четыре года боевых действий (данные сенсоров, спутниковые снимки), чтобы научить ИИ предусматривать возможные атаки. Планируется, что ИИ будет прогнозировать маршруты и управлять роем дешевых дронов-перехватчиков (например Octopus).

«В России также активно развивается сектор дронов-перехватчиков, многие военные блогеры отмечают успехи дрона „Ëлка“», — сказал Сочнев.

При этом серьезной проблемой остается высокая стоимость перехвата, отметил он.

«Решением этой проблемы будет развитие лазерных систем ПВО (в США такие разработки идут активно) и поиск дешевых аналогов для ПВО — антидронов», — заключил военный аналитик RTVI.