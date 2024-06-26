Оказавшийся ниже ожидаемого эффект от американских санкций на иранский экспорт нефти поставил вопрос о конфликте между желанием президента США Джозефа Байдена сохранить стабильность на рынке ресурсов и стремлением проявить жесткость по отношению к таким странам-экспортерам, как Россия, Иран и Венесуэла. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

«Президент хочет сделать все возможное, чтобы обеспечить для американских потребителей самую низкую возможную цену, так как она влияет на повседневную жизнь семей», — сказал один из них.

Издание отметило, что санкции США, введенные в отношении России 12 июня. затронули банковскую систему, однако практически не коснулись нефтяной индустрии.

Это вызвало недовольство среди некоторых сотрудников американского Минфина, посчитавших введенные санкции недостаточными на фоне работы нефтеторговых сетей, обеспечивающих доставку российской нефти за рубеж.

Сторонники проводимой Байденом политики считают предпринятые им шаги сбалансированными, так как они «засыпают песок» в индустрию экспорта нефти из России и Ирана, так как снижает доход с каждого продаваемого барреля.

«Две наши цели — снижение цен для народа Америки и снижение прибыли для Кремля — весьма синхронизированы между собой», — заявил один из чиновников в беседе с изданием.

После введения санкций в отношении «Совкомфлота», Минфин США также выпустил лицензии, освобождающие от них 91 судно компании. Представители рынка назвали такие лицензии «зеленым светом» для нефтетрейдеров на ведение дел с этими экипажами, минимизируя риски от санкций.

Национальный экономический совет США выразил опасения в связи с тем, что дальнейшее расширение санкций может привести к логистическим проблемам на нефтяном рынке и ускорить темпы инфляции, рассказали источники.

Еще одним свидетельством подобного отношения администрации Байдена к вопросу санкций журналисты назвали требование США прекратить атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью дронов, после того как нанесенный урон отразился на мировых рынках.

Другим вопросом, связанным с российской повесткой, стало желание США ввести в действие нефтепровод, соединяющий северный Курдистан с турецким портом, из-за того, что «мировые и особенно европейские рынки изголодались по нерусским поставщикам», рассказал советник Госдепартамента по энергетическим ресурсам.

Однако, несмотря на «нерусское» происхождение нефти, сам нефтепровод на 60% принадлежит «Роснефти», которая получает комиссию за прогонку нефти. Как отметило WSJ, закрытие нефтепровода привело к потере компанией $720 млн.

Издание также обратило внимание на деятельность малоизвестного трейдера из Азербайджана Этибара Эйюба, который прибыл в Курдистан со своим партнером Тахиром Гараевым осенью 2023 года. По данным журналистов, целью их поездки было участие в переговорах с официальными лицами Курдистана. Весной 2024 года Эйюб вновь принял участие в переговорах.

Официальный представитель «Роснефти» не ответил на запрос WSJ и заявил, что для его сотрудников стало частой практикой направлять «предвзятые запросы».