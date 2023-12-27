Максимальное наказание, которое может ждать блогера Анастасию Ивлееву из-за организации «голой» вечеринки в «Мутаборе», — штраф, заявил юрист Глеб Подъяблонский в разговоре с «Инфо24». По его словам, телеведущую будут «наказывать рублем», а других санкций в ее сторону не последует.

«Я не думаю, что там действительно дойдет до уголовного преследования. Будут наказывать рублем. Скорее всего, все ограничится штрафами и проверками по налоговой линии. Тем более, что это доказало свою эффективность. И государству польза реальная, и фигурантам урок», — считает Подъяблонский.

В то же время он подчеркнул, что реальные последствия будут известны позднее. «Опять же, как это будет истрактовано, там очень много нюансов. Первый раз, не первый раз. Кто это видел? Попали ли эти кадры в публичное пространство намеренно или не намеренно», — объяснил он.

«Голая» вечеринка Ивлеевой

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие российские звезды.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на мероприятие в одном белом носке, надетом на половой орган. Позже суд в Москве арестовал исполнителя на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), а также назначил штраф в размере 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). В решении Лефортовского суда в рамках дела Vacio также указано, что вечеринка Ивлеевой была направлена на пропаганду нетрадиционных отношений, пишет ТАСС.

После распространения фото и видео с «голой» вечеринки в социальных сетях депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. Позже Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с мероприятия, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Ивлеева опубликовала несколько роликов с объяснениями касательно «голой» вечеринки. Аналогичные видео записали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак.

Разрыв контрактов, иск и проверка

РБК со ссылкой на источник сообщил, что Ивлееву убрали из рекламы юбилейной акции МТС, приуроченной к 30-летию компании. Один из возможных призов для клиентов мобильного оператора предполагал встречу с амбассадорами оператора — Дмитрием Нагиевым и Ивлеевой, однако впоследствии в списках остался только Нагиев. Кроме того, по словам собеседника РБК, рассматриваются варианты исключения блогера из всех рекламных продуктов компании.

По данным источников «Коммерсанта», контракты с Ивлеевой также заморозили VK, ТНТ и НТВ. Собеседники издания не исключают, что в будущем блогера и других участников «голой» вечеринки могут ожидать иски от компаний, которым был нанесен репутационный ущерб.

26 декабря Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой. Инициатором иска выступил актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Истцы требуют взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей — эта сумма, по их словам, должна быть перечислена в государственный фонд «Защитники Отечества». Как указывает РИА Новости, истцы считают, что вечеринка Ивлеевой нанесла им моральный вред. Среди прочего, истцы требуют запретить блогеру выступать в России, вести социальные сети и сниматься в рекламе до принятия решения суда. Заседание по делу пройдет в конце января-начале марта, пишет Shot.

27 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выездную проверку в отношении Ивлеевой. Источник РБК утверждает, что связанные с ней юридические лица могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения. По данным собеседника издания, с 2020 по 2022 год сумма неуплаченного налога может составлять более 130 млн рублей.

Телеграм-канал Shot писал, что проверка проводится по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 199 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Источники РЕН ТВ утверждали, что проверка касается периода с 2020 по 2023 год. По словам собеседника канала, Ивлеева должна была погасить задолженности налоговой еще весной, но так этого и не сделала.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России