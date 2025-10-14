Нижегородец Анатолий Москвин, который выкапывал из могил трупы девочек и делал из них куклы, продолжает проходить лечение в психиатрической больнице №2, и никаких документов по поводу его выписки не подавалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее в СМИ с подачи телеграм-канала SHOT появились сообщения о том, что сотрудники психбольницы, на принудительном лечении в которой Москвин находился с 2012 года, подготовили для подачи в суд пакет документов о его выписке — либо под опеку родственников, либо для размещения в психоневрологическом интернате.

«Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении. Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент», — сообщили в пресс-службе нижегородских судов.

Там напомнили, что 7 мая 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода в очередной рад продлил Москвину срок принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа — еще на полгода, то есть до начала ноября.

«Если доктора посчитают, что достигнута стойкая ремиссия, то его могут выписать. Но окончательное решение должен принять суд», — заявил NewsNN доцент кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины ННГУ им. Лобачевского, врач-психиатр Петр Лацплес.

Главврач психиатрической клиники Василий Шуров усомнился в том, что в случае с Москвиным удалось добиться достаточной для выписки стойкой ремиссии. «Выйти в устойчивую ремиссию в таком состоянии очень сложно. Ну и, конечно, его отправка на амбулаторное лечение — это вопрос ответственности докторов», — напомнил эксперт.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, изучившая материалы дела Москвина, в беседе с NEWS.ru выразила уверенность в том, что его надо выписать.

«Зачем его держать? Сколько его держать? Нет никаких сомнений, что стоит держать всю жизнь человека, который насилие совершил, будучи в этом состоянии. Но у Москвина нет ничего подобного. Он не был агрессивен», — отметила она.

По словам правозащитницы, действия Москвина можно было бы рассматривать как причинение морального вреда родственникам девочек, чьи тела он выкопал из могил, но многие семьи сами отказались от претензий.

Напомним, Москвина осудили в 2012 году, признав виновным в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. По ходатайству прокуратуры суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. После этого срок его пребывания в психбольнице регулярно продлевали на полгода. Повторная психиатрическая экспертиза в 2015 году подтвердила невменяемость мужчины.

В 2022 году Москвина признали недееспособным. После этого, с точки зрения российского законодательства, его стало можно выписать из психбольницы на попечение родственников или сотрудников психоневрологического интерната. SHOT утверждает, что за эти годы состояние мужчины существенно ухудшилось: он не может самостоятельно передвигаться, его речь замедлена, а зрение сильно село.