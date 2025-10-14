Нижегородца Анатолия Москвина, делавшего кукол из трупов умерших девочек, могут освободить из психиатрической лечебницы, поскольку врачи якобы считают, что он больше не угрожает себе и обществу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, персонал психбольницы №2, где содержат Москвина, уже собрал и готовит к подаче в суд пакет документов о выписке пациента и его переводе под опеку его родственников. Мужчина признан недееспособным из-за параноидальной формы шизофрении, он с трудом передвигается и говорит, а также практически не видит.

Москвин владеет 13 языками, собрал дома библиотеку из 60 тысяч томов, защитил кандидатскую диссертацию при кафедре германской и кельтской филологии на филфаке МГУ. Он рассказывал, что в студенческие годы проводил ритуалы с трупами животных, сдавал зачет по черной магии, давал обеты воздержания от секса, курения и употребления алкоголя.

Москвин долгие годы преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете и писал очерки для газеты «Нижегородский рабочий» — сначала по краеведению, а потом по истории местных кладбищ (некрополистике), собираясь объединить их в книгу «Нижегородский некрополь». Он являлся основным автором местной газеты «Некролог НН», где тоже публиковал свои кладбищенские очерки, причем без гонорара.

В 2007 году Москвин рассказывал в интервью, что за 20 лет изучил более 200 кладбищ родного региона и других областей России. Он также регулярно выступал с открытыми лекциями по некрополистике и помогал людям искать могилы родственников, издал несколько профильных словарей и выпускал электронный альманах «Память земли».

Правоохранительные органы заинтересовались Москвиным в 2011 году в рамках уголовного дела о систематическом осквернении могил мусульман на нижегородском кладбище: кто-то замазывал краской фотографии умерших на надгробиях. По одной из версий следствия, так могли действовать представители экстремистской организации из числа радикальных мусульман, поскольку ислам запрещает использовать изображения покойников. Москвин попал под подозрение из-за постоянного посещения кладбищ и интерес к ним.

Придя с обыском в трехкомнатную квартиру, где 45-летний краевед-некрополист жил со своими родителями, сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько самодельных ростовых кукол из мумифицированных человеческих тел, одетых в вещи погребенных людей. В общей сложности из комнаты Москвина и семейного гаража было изъято 29 таких мумий.

Следствие установило, что для изготовления кукол мужчина использовал мумифицированные тела, которые сам извлекал из могил. В его квартире нашли фото и таблички с памятников, инструкции по мумификации и карты расположения захоронений в Нижегородской области. Следы рук и обуви Москвина совпали с отпечатками, которые ранее в рамках расследования были найдены на городских кладбищах.

На задержанного некрополиста завели уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст.244 УК РФ). На допросах Москвин рассказал, что изготавливал кукол из трупов девочек не старше 15 лет, поскольку всегда хотел иметь дочь. По данным следствия, тела он выкапывал из могил на кладбищах «Новое Стригинское», «Ново-Сормовское», «Марьина Роща», «Румянцево», «Нижегородское» Кстовского района Нижегородской области, а также Кузьминском кладбище Москвы и Долгопрудненском Южном кладбище.

СМИ тогда писали, что хранившиеся у него мумии действительно больше напоминали кукол: многим голову заменяли маски или мягкие игрушки. Внутрь тел, как утверждали знакомые с материалами дела источники, мужчина вкладывал «нечто особенное» — «плюшевые сердца, мыло, колготки» или даже музыкальные шкатулки, «чтобы они могли петь», а потом рассаживал кукол перед телевизором, показывая им мультфильмы.

Пожилые родители Москвина большую часть времени проводили на загородной даче. Они утверждали, что не подозревали о преступной деятельности сына и наличии мумий в своей квартире, превращенной некрополистом в библиотеку.

«К столу, за которым краевед принимал гостей, можно было подойти только с одной стороны, потому что остальные проходы были забаррикадированы книгами и бумагами, которыми была забита вся трехкомнатная квартира и два гаража», — писал «Коммерсантъ».

Коллеги Москвина в своих показаниях называли его добрым человеком и гениальным специалистом, а проявлявшиеся в поведении странности — «причудами интеллигента». Издатель и редактор газеты «Некролог НН» Алексей Есин, многократно бывавший в квартире родителей Москвина, заверял, что не подозревал о существовании его «кукол».

«Трупный запах? А я не знаю, как пахнут трупы», — говорил он журналистам с улыбкой.

Через две недели после задержания Москвина его дело передали из центра «Э» в нижегородское областное следственное управление СКР — уже без экстремистской составляющей. Обвиняемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу, которая диагностировала у него шизофрению параноидальной формы и признала невменяемым.

В мае 2012 года Ленинский райсуд Нижнего Новгорода по ходатайству прокуратуры отправил Москвина в психиатрический стационар общего типа на полгода. Его пребывание там впоследствии регулярно продлевалось тем же судом. В 2015 году защита добилась повторной психиатрической экспертизы, но ее выводы полностью совпадали с первой.

В 2022 году — когда Москвин провел в психбольнице 10 лет — его признали недееспособным. После этого, согласно российскому законодательству, его стало можно передать под опеку родственников или перевести в психоневрологический интернат. «Вести Нижний Новгород» предполагали, что в ближайшем будущем мужчину освободят.

Вероятность рецидива у Москвина после выхода из психбольницы ничтожна, заверял РИА Новости врач-психиатр Дмитрий Фролов. По его словам, шизофреники совершают преступления «не чаще, чем здоровые люди».

«В любом случае остроту расстройства можно снизить с помощью лекарств. Достаточно определенного срока пребывания в больнице, чтобы убрать острые симптомы, и дальше человек может находиться дома под наблюдением врачей-психиатров. Если пациенту нужно постоянно принимать лекарства, то существуют инъекции пролонгированного действия, которые делают ежемесячно. Он может приходить раз в месяц за этой инъекцией», — пояснял эксперт.