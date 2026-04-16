Школьная нагрузка, отсутствие спорта и увлечение видеоиграми являются факторами, влияющими на увеличение числа подростков, страдающих психологическими расстройствами. Об этом рассказал KP.RU врач-психиатр Алексей Казанцев.

Он поделился, что получил приглашение принять участие в телепередаче, посвященной игровой зависимости (лудомании).

«Туда гейминг и относится. Я с ними сталкиваюсь, но сталкиваюсь уже в более взрослом возрасте, к нам обращаются, когда 17-18 лет», — сказал он.

По словам Казанцева, уровень тестостерона у таких молодых людей в их возрасте находится на уровне престарелых людей, «уже когда затухание идет». Такие подростки сталкиваются с «ожирением по женскому типу» и слабым развитием вторичных половых признаков, добавил психиатр.

«Они кушают так называемый джанк-фуд (мусорную еду), кто-то уже даже сидр попивает. Ну и там гиперопека родителей, что вот хороший мальчик. А он живет-то в мире своем, у него ни девушки нет, ни друзей, ни спорта», — заключил Казанцев.

Ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева в разговоре с RTVI назвала видеоигры одной из причин волны насилия в российских школах, так как «увлечение цифровым, виртуальным миром снимает разницу между действительностью и вымыслом».

В начале февраля Росстат «Коммерсантъ» написал со ссылкой на данные Росстата об увеличении случаев депрессий, тревожных и стрессовых расстройств в 2024 году на 21,5% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт объяснила сложившуюся ситуацию увеличением доступности и снижением стигматизации помощи специалистов в этой сфере. Врач-психиатр Степан Фимкин, в свою очередь, назвал основным фактором для таких расстройств страх перед неизвестностью и неясным будущим, который запускает тревогу и нарушения сна.