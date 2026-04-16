Министерство здравоохранения России ввело новые правила формирования больничных, которые затронут две категории граждан — родителей в декрете и самозанятых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

Теперь родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, сможет работать у другого работодателя и при этом сохранить право на ежемесячное пособие. Раньше при выходе на работу даже на неполный день у стороннего нанимателя выплата прекращалась.

Новый порядок оплаты больничного листа дает больше свободы в совмещении декрета с подработкой в других организациях без риска потери страхового обеспечения, что особенно актуально для семей, где один из родителей хочет начать трудовую деятельность досрочно.

В нынешнем году право на оплачиваемые больничные впервые получили самозанятые. Как ранее разъяснял Минтруд, они смогут добровольно застраховаться на случай болезни, выбрав страховую сумму от 35 до 50 тысяч рублей. Ежемесячный взнос составит от 1 344 до 1 920 рублей.

Эксперимент продлится до конца 2028 года, присоединиться к нему можно до 30 сентября 2027 года. Опрошенные СМИ юристы опасаются, что без масштабной просветительской кампании большая часть потенциальных участников останется в тени из-за информационного барьера, а ежемесячные платежи могут оказаться обременительными для самозанятых с нестабильным доходом.

Согласно опросу, проведенному в октябре 2022 года, больше половины работающих россиян (59%) предпочитают не оформлять больничный, когда болеют. Почти каждый третий просто отпрашивается на пару дней, чтобы отлежаться дома, а каждый пятый продолжает ходить на работу.

Почти каждый десятый (8%) в случае болезни переходит на удаленку. Около половины (53%) лечатся самостоятельно, не обращаясь к врачам, а 17% считают оформление больничного невыгодным с финансовой точки зрения.