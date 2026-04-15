Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пристыдил россиян, которые жалуются на ограничения интернета, и призвал их прилагать усилия для победы в военной операции, чтобы Сеть работала стабильно. Своими рассуждениями глава региона поделился в ходе отчета перед Заксобранием по итогам 2025 года.

Доклад Дрозденко, который сопровождался видеороликами на двух больших экранах, назывался «Итоги 2025. 10 шагов к мечте». Губернатор затронул тему интернет-ограничений, рассказывая о десятом шаге — «цифровой трансформации».

«Мы полностью научились пользоваться цифровыми сервисами. Хотя сейчас вы мне возразите: “Какие цифровые сервисы? Дайте стабильный интернет”. Но <…> приложим все усилия для победы — и будет у нас мобильный постоянный интернет, а не только кабельный или в зонах Wi-Fi», — сказал губернатор.

Нужно понимать, что ограничения связаны с вопросами безопасности, продолжил он. Как отметил Дрозденко, это не только вопросы воздушных атак и угроз беспилотников, а «гораздо более широкое понятие».

При этом, по его мнению, жителям региона стоит помнить, что даже в условиях боевых действий, которые ведет страна, они живут неплохо: им не нужно «паек получать по талонам и думать, как свести концы с концами <…>, чтобы выжить и приблизить победу».

«Поэтому надо просто сцепить зубы. <…> Мы живем с вами в тепличных условиях. И когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету, ну имейте смелость просто сказать это в лицо: “А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?”» — предложил глава Ленобласти.

Губернатор также назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом, указав, что за последние три месяца там сбили 243 беспилотника. Дрозденко добавил, что Ленобласть имеет «самую протяженную границу со странами недружественного блока НАТО».

На прошлой неделе во время прямой линии с Дрозденко, которую транслировал телеканал «ЛенТВ24», один из жителей пожаловался губернатору на перебои с интернетом.

«Верните, пожалуйста, интернет. Невозможно ни работать, ни учиться, кроме VK и MAX ничего не работает», — зачитал обращение глава области.

Он тогда ответил, что ограничения вводят «специально обученные силовые структуры», руководствуясь «сигналами безопасности», которые могут им поступать по специальным каналам.

«Я сам активный пользователь интернета. Здесь, при всем уважении, я на уровне губернатора Ленинградской области и даже руководителя оперативного штаба <…> регулировать интернет не могу, и кнопки, либо рычага, либо штурвала <…> у меня нет», — объяснил Дрозденко.

Власти будут стараться работать в этих условиях, а интернет надо делать такой, чтобы основные цифровые сервисы все-таки работали, указал губернатор. Речь не о том, чтобы можно было смотреть ролики в «запрещенном» YouTube, а чтобы были доступны главные государственные и областные сервисы социальной и финансовой сферы, в том числе QR-коды, уточнил Дрозденко.

«И самое главное, чтобы у бизнеса работали сервисы. Я как губернатор буду стараться делать все возможное, чтобы сервисы все работали. Но регулировка интернета, к сожалению, не в моих силах», — заключил он.