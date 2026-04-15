Россия вернется к прежнему «цифровому укладу» после отключений интернета и перебоев со связью. Такую уверенность выразил в разговоре с Life.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Депутат назвал вызванные ограничениями неудобства временным явлением, пояснив, что соответствующие решения принимаются для обеспечения безопасности. Боярский отметил, что «таковы вызовы сегодняшнего дня» и призвал россиян «набраться терпения».

Боярский добавил, что ограничения мобильного интернета вводятся по запросу силовых структур, и выразил надежду на то, что наличие доступа к сайтам и приложениям из «белого списка» позволит компенсировать затруднения.

Говоря о блокировке мессенджера Telegram, депутат обратил внимание, что создатель сервиса Павел Дуров и его представители не выходили на связь с российскими властями для того, чтобы найти пути разрешения сложившейся ситуации.

Вместе с этим Боярский указал на то, после запрета звонков в Telegram с августа 2025 года мошенничество в этой цифровой сфере «практически прекратилось», однако злоумышленники стали искать новых жертв посредством международной и стационарной связи.

По словам Боярского, второй пакет программного комплекса по выявлению и блокировке мошеннических трансакций «Антифрод» позволит россиянам защититься от преступников самостоятельно с помощью самозапрета на международные звонки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что ограничения в работе интернета и борьба с VPN продиктованы вопросами безопасности. После того, как необходимость в таких мерах исчезнет, работа интернета «будет полностью восстановлена», заявил представитель Кремля.