22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов вошел в топ-50 разработчиков Apple, создав приложение для AirPods, которое следит за осанкой и речью владельца. Победа на конкурсе Swift Student Challenge принесла россиянину статус Distinguished Winner и право поехать на конференцию WWDC26 в Купертино. Об этом сообщает Mash.

Разработанное Антоном приложение «pitch coach: говори уверенно» в реальном времени отслеживает слова-паразиты вроде «типа» и «эээ», использует локальный Apple Intelligence для подсказки удачных формулировок, дает краткий отчет о выступлении и контролирует осанку через встроенные датчики наушников. При сутулости на телефон и AirPods приходят уведомления.

Все данные обрабатываются на устройстве без доступа в интернет — это главное отличие от аналогов, которые требуют записи голоса или загрузки в облако. Приложение работает на 20 языках, включая русский, немецкий и китайский.

В интервью изданию Rozetked Антон рассказал, что толчком к созданию приложения для него стала личная история: в 16 лет он провалил собеседование не из-за недостатка знаний, а потому что от волнения не смог связно рассказать о своих идеях. Этот опыт привел его к убеждению: технические навыки бесполезны, если человек не умеет их презентовать.

Позже он заметил, что похожая проблема есть у студентов его матери-педагога— на защите дипломов они теряли голос и зажимались. Так родилась идея инструмента, который помогает отточить речь перед важными переговорами, собеседованиями или выступлениями. По словам Антона, он не стремился подстроиться под вкусы Apple, а просто решал реальную проблему.

«Сейчас моя главная цель — собрать мнения и сделать продукт востребованным. Чтобы все работало максимально четко и стабильно, а пользователи получали реальный прогресс в речи и уверенность на сцене. И, конечно, цель в 100 тысяч установок — то, к чему я иду», — поделился разработчик.

Главное, чего Антон ждет от поездки в Купертино, — это возможность попасть в инженерные лаборатории Apple и лично познакомиться с сильнейшими программистами мира. Он рассчитывает на конструктивный разбор своего проекта инженерами компании.

Среди технологических прогнозов разработчика — расширение инструментов для дообучения локальных моделей Apple Intelligence и внедрение концепции Generative UI, когда интерфейс будет не просто текстовым чатом, а динамически собираться под запрос пользователя (например, превращаться в интерактивную карту с кнопками бронирования или галерею товаров).