Материальная помощь комика Нурлана Сабурова российским военным в зоне спецоперации не подпадает под статью УК Казахстана о наемничестве, заявил «Ленте.ру» юрист, доцент РАНХиГС и ГУАП Сергей Андрейцо.

По словам эксперта, термин «наемничество» предполагает участие в боевых действиях на стороне другого государства в соответствующих формированиях. По этой причине проверка Сабурова дальше инициативы не зайдет, предположил юрист.

«Ситуация видится политизированной. Здесь, по сути, Нурлан Сабуров стал заложником ситуации, потому что ему пытаются предъявить претензии с той и с другой стороны», — сказал Андрейцо.

Эксперт не исключил, что авторы инициативы хотят «попиариться» за счет Сабурова, поскольку он широко известен как в России, так и в Казахстане.

11 февраля казахстанский активист Марат Тырумбетов сообщил, что обратился в Генпрокуратуру республики с просьбой проверить видео с Сабуровым, на котором тот передает 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра».

Юрист Бауыржан Онгаров утверждает, что действия стендапера подпадают под статью 170 УК РК «Наемничество», поскольку упомянутое в ролике формирование входит в состав ЧВК «Вагнер». По его словам, состав преступления «доказан на 100%». СМИ при этом писали, что с момента роспуска военной компании «Легион Вагнер Истра» является частью ВС России.

В Генпрокуратуре Казахстана отреагировали на публикации СМИ по поводу возможного нарушения Сабуровым законодательства страны.

«То, что в СМИ пишут, все требует исследования и изучения. То, что там говорят про статью 170, — это компетенция КНБ (комитета национальной безопасности)», — заявил заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев.

6 февраля Сабурова, который прилетел в Россию на съемки рекламы автомобильного бренда, задержали во Внуково. Тогда же стало известно, что ему запретили въезд в Россию на 50 лет. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы писало, что решение приняли в интересах национальной безопасности страны. По данным ТАСС, на ситуацию повлияли высказывания комика об СВО и нарушения миграционного законодательства.

8 февраля, уже находясь в Алма-Ате, Сабуров заявил, что благодарен России за свою карьеру. По его словам, с запретом на въезд в РФ будут разбираться юристы.