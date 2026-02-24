В четвертую годовщину с начала СВО президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам правительственный бункер в центре Киева. По словам украинского лидера, в этом укрытии он жил первые два года боевых действий.

Накануне Зеленский признался, что в этот период он ночевал в бомбоубежище с самого первого дня СВО и выбирался исключительно в свой кабинет на Банковой улице. В настоящее время режим использования объекта изменился.

«Я два года жил в бункере, ночевал там, но работал в офисе. Сейчас спускаюсь туда во время ночных воздушных тревог», — сообщил он.

Президент отметил, что ранее этот объект никогда не показывали широкой публике.

«Многое делалось именно здесь. Мы никогда раньше не показывали этот объект», — добавил Зеленский.

По словам главы государства, в начале конфликта в подземных помещениях находилось большое количество людей, сейчас же помещения практически не используются в постоянном режиме.

«Сейчас он пустой, понятно. А в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что в бункере принимались многие ключевые решения: «Здесь я ответил Байдену в первые дни, что не покину Украину, и мне нужно оружие, а не такси».

Согласно данным украинских СМИ и открытой информации, опубликованной еще до начала боевых действий, под Киевом располагается разветвленная сеть подземных укрытий. Она была построена еще во времена СССР для партийного руководства на случай ядерной войны.

В феврале 2023 года британская The Times опубликовала репортаж своего корреспондента из бункера Зеленского.

Почти никто даже не вздрогнул, когда в четвертый раз за день завыли сирены воздушной тревоги — и никто не направился в сторону подземного убежища. По словам правительственного чиновника, за последние месяцы бункер использовался лишь однажды, когда летом поступили разведданные о том, что Россия планирует удар по правительственной штаб-квартире. Из одного из роскошных кабинетов вышел военный с большой сложенной картой под мышкой. Он помчался по коридору, где были отмечены огневые точки <…> Вскоре после этого сидевший неподалеку солдат вскочил на ноги. Остальные в комнате тоже вытянулись по стойке смирно, когда Зеленский, легко узнаваемый по небольшому росту и фирменной черной толстовке с надписью «Я украинец», прошел через комнату в сопровождении группы советников», — говорится в статье.