Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окружения украинских войск в Курской области нет, операция ВСУ в приграничном регионе продолжается «в определенных районах». Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. <…> Окружения наших войск нет», — говорится в заявлении.

По словам Зеленского, находящиеся в Курской области бойцы ВСУ «продолжают cдерживать» наступление российских военных.

Накануне украинский президент заявил, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила». «Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал Зеленский.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов 12 марта доложил президенту России Владимиру Путину об окружении украинской группировки в Курской области и сдаче в плен нескольких сотен солдат. Он также отчитался, что российские военные освободили более 86% территории приграничного региона, которая ранее была под контролем ВСУ (свыше 1100 из 1268 кв. км).

14 марта президент США Дональд Трамп обратился к Путину с призывом «пощадить» попавших в окружение в Курской области бойцов ВСУ. Российский лидер в ответ заявил, что Москва готова гарантировать украинским военным жизнь и достойное обращение, но для этого власти Украины должны отдать своим воинским подразделениям приказ сложить оружие и сдаться в плен.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина «пока действует», но время у ВСУ «сокращается, как шагреневая кожа». По данным российского военного телеграм-канала Condottiero, срок действия предложения «продлен до понедельника 17 марта 06.00 мск».

За последнюю неделю российские военные освободили 30 населенных пунктов в Курской области, которые с момента вторжения украинских войск в августе 2024 года находились под контролем ВСУ. В их числе город Суджа.