Дома Белгорода, подключенные к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона останутся без горячей воды в связи с повреждениями энергообъектов в результате обстрелов ВСУ. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 февраля.

«После детального анализа наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, полученных объектами энергохозяйства, стало ясно: дома Белгорода, подключенные к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — сказал он в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале по итогам прошедшего в субботу заседания оперштаба.

Восстановить подачу горячей воды к этим домам «пока невозможно», признал глава региона.

По словам Гладкова, подача воды, работа канализации, обеспечение газом, теплом и электроэнергией сохраняются — как от постоянных, так и резервных источников энергообеспечения.

«Все аварийные бригады находятся на местах, работают, но, к сожалению, повреждение после обстрелов ВСУ очень большое и очень серьезное», — указал губернатор.

Гладков также предупредил, что в связи с восстановительными работами 14 и 15 февраля возможны временные отключения электроэнергии в Белгороде, Белгородском, Шебекинском, Прохоровском, Губкинском и Корочанском округах.

Белгородские школы и детсады откроются в понедельник в обычном режиме, отметил глава региона. В то же время у родителей есть возможность перевести детей на дистанционный формат обучения, напомнил губернатор.

Как рассказал Гладков, правительство России приняло решение выделить 0,5 млрд рублей на приобретение 310 генераторов, из них 65 уже прибыли в область. «Будем заниматься их расстановкой. Остальные будут поступать до 18 февраля», — уточнил он.

Вечером 13 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу. Гладков сообщил, что удар ВСУ вызвал серьезные повреждения объектов энергоинфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электроэнергии, а также тепло- и водоснабженем. В результате обстрела погибли два человека, которые восстанавливали подачу тепла и электроэнергии на территории инфраструктурного объекта, еще пятеро пострадали.

12 февраля Гладков заявил, что из-за аварии без света остались более 220 тыс. жителей области. После массированного ракетного удара по Белгороду 7 февраля в городе запускали резервные источники электроснабжения.