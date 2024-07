Басманный суд Москвы заочно приговорил журналистку и активистку ЛГБТ* Машу (Марию) Гессен к восьми годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно пресс-релизу, Гессен признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских войск (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России). Суд также запретил журналистке в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гессен на территорию России или ее задержания в стране, уточнили в пресс-службе.

В декабре прошлого года МВД России объявило Гессен в розыск по уголовной статье. Источник телеграм-канала Shot утверждал, что дело на журналистку завели из-за интервью Юрию Дудю**, в котором она «дискредитировала российских военнослужащих и комментировала события в Буче».

В марте 2022 года украинский город Буча некоторое время находился под контролем российских войск. Когда в апреле 2022 года туда вошли ВСУ, Украина и страны Запада обвинили российских военных в убийстве мирных жителей. Российская сторона неоднократно отрицала эти обвинения.

Мария Гессен в разные годы была директором русской службы «Радио Свобода»***, заместителем главного редактора журнала «Большой город», главредом проекта «Сноб», журнала «Вокруг света».

Гессен проживает в США. В 2013 году она уехала из России, объяснив свое решение, в частности, принятием закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Гессен является открытой лесбиянкой и называет себя небинарной персоной, воспитывает троих детей.

Гессен — автор таких книг как «Человек без лица: Невероятный взлет Владимира Путина» и «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» (за эту книгу она в 2017 году получила американскую Национальную книжную премию). Ее статьи публикуются в таких изданиях как The New York Times и The New Yorker.

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено

** Внесен Минюстом в реестр иноагентов

*** Внесено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией