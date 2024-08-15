С начала августа пользователи жалуются на проблемы с сервисами Google в России. Больше всего претензий возникает к работе YouTube — многие отмечают, что скорость загрузки видео на хостинге сильно упала, или же видео вообще перестают загружаться. RTVI разбирался, что происходит с сервисами Google и как объясняют замедление регуляторы и специалисты.

Серьезные сбои в работе сервисов Google в России начали фиксировать 1 августа. 8 августа Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запросил у операторов связи данные о физических и IP-адресах серверов Google, через которые блокировку сервиса можно осуществлять более эффективно. Ежедневный трафик от Google Global Cache (GGC) для российских абонентов упал приблизительно на 70% от июльских показателей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на внутреннюю статистику использования одного из серверов GGC. Исследователь интернет-блокировок ValdikSS писал о том, что по его оценке с полуночи 1 августа в Москве ввели лимит на загрузку YouTube на 128 килобит в секунду.

Отчет о прозрачности Google также свидетельствует о заметном снижении трафика сервисов компании в России. С 1 августа трафик YouTube из России начал снижаться, сначала на 6%, а к 12 августа — на 34% по сравнению с максимальными показателями июля. Кроме того Google отмечает падение трафика в России и по другим своим продуктам — поиску (-10%), Google таблицам (-20%), Google документам (-28%), убедился RTVI.

Чем вызвано замедление Google в России

12 июля 2024 года «Ростелеком» предупредил о возможных перебоях в работе YouTube в России из-за «технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках». В «Ростелекоме» утверждали, что из-за роста трафика и проблем с эксплуатацией оборудования, «наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей», что может влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео у абонентов всех российских операторов.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может упасть на 40%, а к началу августа — до 70%. Он подчеркивал, что это коснется только “домашнего интернета”, а загрузка по мобильной связи останется на текущем уровне.

Процесс замедления YouTube Хинштейн назвал “деградацией” сервиса” и “приведением в чувство” YouTube. В своей публикации депутат косвенно признал, что замедление YouTube связано не только с износом инфраструктуры, как заявлялось ранее, но и с “действиями властей”. “«Ростелеком» уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Это связано, впрочем, не только с действиями властей, но и с наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает”, — писал Хинштейн.

Проблемы с загрузкой контента в YouTube депутат связывал в том числе и с отключением некоторых серверов GGC в 2022 году, которое коснулось нескольких мелких интернет-провайдеров, писал РБК. При этом отключение не затронуло крупных провайдеров и операторов связи. В августе 2024 года Google заявил, что сбои в России “не являются результатом каких-либо технических проблем” со стороны компании.

По мнению киберадвоката Саркиса Дарбиняна*, версия с износом оборудования изначально не выдерживала никакой критики. “Очевидно, что оборудование деградирует, но в одночасье оно не деградирует, оно бы еще пару лет работало”, — считает эксперт.

10 августа новосибирский интернет-провайдер “Новотелеком” подтвердил, что работу сервисов Google ограничивает Роскомнадзор, писал телеграм-канал “Сибирский экспресс”. «Скорость и доступ к YouTube и Google сервисам не ограничивается и не регулируется с нашей стороны. Ограничения работ Google платформ связано с решением Роскомнадзора», — говорилось в комментарии “Новотелекома”.

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян в разговоре с RTVI назвал происходящее с сервисами Google в России “довольно очевидным вмешательством в трафик на уровне ТСПУ (технических средств противодействия угрозам)”. Саркис Дарбинян* объяснил RTVI принцип работы таких технических ограничений. “Если устройство, через которое проходит трафик, определяет, что пользователь подключается к серверу видеохостинга, то часть пакетов отбрасывается через SNI, в связи с чем видеоплеер предлагает либо перейти на более низкое разрешение, либо картинка начинает притормаживать. Везде это по-разному происходит: и скорость замедляется, и происходит шейпинг”, — рассказал он.

Причины именно такого подхода, по мнению Дарбиняна*, в том, что власти, с одной стороны, хотят замедлить работу видеохостинга, а с другой стороны, наблюдают за тем, что происходит с нагрузками на внутренние и международные сети.

“Потому что, очевидно, если первый по потреблению сервис будет заблокирован, это скажется и на работоспособности других сервисов, на загруженности трансграничных каналов, и это чревато тем, что интернет начинает в целом барахлить”, — предупредил Дарбинян*.

“При этом нужно понимать, что история с износом оборудования тоже имеет место. С учетом того, что ряд крупных российских операторов связи находится под блокирующими санкциями, обновить оборудование нет особой возможности. Разумеется, это всего лишь предлог, но нужно понимать, что этот предлог был выбран, потому что проблема такая действительно есть”, — уверен Карен Казарян.

Официального разъяснения от регулирующих органов относительно причин торможения работы YouTube не было, при этом региональные операторы связи уже отмечают отток клиентов из-за “неравномерной деградации” сервисов Google у разных провайдеров. Карен Казарян предположил, что регуляторы не давали официальных заявлений о вмешательстве в трафик Google, “чтобы избежать активного народного гнева”. “Подобные решения принимаются центром управления связи, как было в случае с Twitter: сначала признается, что ресурс несет угрозу и начинается вмешательство в его трафик, чтобы эту угрозу устранить. Штука в том, что эти решения могут быть непубличными, поэтому решение может и есть, просто о нем никто публично не говорит”, — считает Казарян.

В Роскомнадзоре не ответили на запрос RTVI с просьбой дать пояснения относительно причин замедления YouTube и других сервисов Google.

Претензии властей к YouTube

Разговоры о возможном ограничении доступа к YouTube начались в марте 2022 года, после того, как YouTube стал блокировать каналы прогосударственных российских СМИ в соответствии с правилами платформы о недопустимости публикации контента, который «отрицает и минимизирует задокументированные события, связанные с насилием». Депутат Госдумы Антон Горелкин предупреждал, что российские власти могут заблокировать YouTube, «если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне». По словам Горелкина, YouTube не удалял противозаконные в России материалы, игнорировал требования РКН об удалении фейков о спецоперации и цензурировал российские СМИ.

По данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ и медийных личностей.

В мае 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев на просветительском марафоне «Новые горизонты» заявил, что в ведомстве не планируют блокировать видеохостинг, а закрытие YouTube назвал «крайней мерой», которую можно применять только в том случае, если ресурс будет «навязывать определенную повестку, враждебную нашей стране». Парламентарии также высказывались против блокировки YouTube до тех пор, пока в России не появится достойного аналога видеохостинга.

Банкротство российской дочки Google В октябре 2022 года российская дочка Google ООО «Гугл» обратилась в суд с заявлением о банкротстве. В октябре Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом. В отношении компании ввели конкурсное производство. Сумма исковых требований к ООО «Гугл» составляла около 53,6 млрд руб., из них 19,57 млрд от ФНС России. С конца 2021 года ООО «Гугл» дважды получала от российских властей оборотные штрафы за нарушение российского законодательства на общую сумму более 29 млрд руб.

Альтернативы YouTube в России

Уже в июле 2024 года в России выросли установки альтернативных YouTube приложений-видеохостингов. Телеграм-канал NewMedia на основе данных data.ai сообщал, что в июле лидером по установкам на iOS и Android стал RuTube — его скачали 952 тыс. раз — на 266 тыс. больше, чем в июне. Второе место по скачиваниям занял сервис VK Видео (694 тыс. загрузок), также в пятерку лидеров вошли NUUM, Yappy и VK Клипы.

При этом в самом VK 12 августа сообщили, что в июле приложение скачали почти два миллиона раз (на Android, Android TV и iOS). В первую неделю августа прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями, добавили в VK Видео.

Именно сервисы VK, по мнению Саркиса Дарбиняна*, могут составить наибольшую конкуренцию YouTube в сложившихся обстоятельствах.

“Во-первых, в VK достаточно много контента, компания действительно тратит очень много денег на то, чтобы привлекать уникальный, эксклюзивный российский контент. Плюс, в отличие от YouTube, VK не соблюдает DMCA, а это значит, что авторское право там не защищается. Вы можете найти там кучу пиратских фильмов, молодежь может найти порно любого качества и формата. Все это, конечно, привлекает молодежь на платформу”, — считает Дарбинян*.

Карен Казарян настроен не столь оптимистично. По его мнению, полноценно заменить YouTube не сможет ни один сервис — ни российский, ни зарубежный. Видеохостинг от Google Казарян назвал “энциклопедией человеческого знания”, где можно найти видео практически на любую тему — от путеводителей по небольшим населенным пунктам в любой точке мира до инструкций о починке бытовой технике. По количеству контента ни один ресурс не может сравниться с YouTube, уверен Казарян.

“Вопрос в том, а может ли с точки зрения платформы быть такой сервис, на который кто угодно сможет легко вкладывать видео? К сожалению, пока ответа нет, в том числе из-за того, что в России к таким платформам проявляются очень высокие требования по модерации контента. Соответственно, “открыть вентиль” и позволять всем загружать видео ни одна платформа не может”, — считает эксперт.

Другой аспект, в котором пока ни одна платформа не может сравниться с YouTube, это алгоритмический сервис рекомендаций, добавляет Саркис Дарбинян*. “На него компания потратила сотни миллионов долларов. Пока ни один российский аналог ничего похожего не имеет. Тем не менее, многообразие контента уже заставляет многих пользователей переходить на российский аналог. При этом политический контент на YouTube занимает меньше 5%, все остальное — это развлекательный, бытовой контент, который можно найти на российских аналогах. Поэтому замедление имеет определенный эффект: люди медленно переползают на VK. Но при этом, терять доступ к любимому YouTube не хотят. Мы видим это по лавинообразному спросу на VPN, которые заняли первое место по количеству запросов пользователей в РФ”, — заключил он.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов