Институт изучения войны сообщил, что за террористической атакой на Дагестан, вероятно, стояли боевики «Вилаята Кавказ»*. Эта ячейка запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* была образована в 2015 году и несколько лет брала на себя ответственность за теракты на Северном Кавказе. RTVI рассказывает, что известно об этом террористическом формировании, а также — почему угроза терактов сегодня сохранятся по всей стране.

23 июня вооруженные люди напали на полицейских, обстреляли синагоги и православные церкви в Дербенте и Махачкале. Кроме того, террористы обстреляли полицейскую машину в селе Сергокала вблизи Дербента. В результате террористической атаки погиб 21 человек, включая сотрудников полиции и православного священника. Более 40 человек пострадали. Все боевики были убиты. Среди нападавших оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которые, по его словам, были ваххабитами. Сам Омаров задержан. Центральный аппарат СКР расследует уголовное дело по нескольким статьям, включая ст. 205 УК РФ (теракт).

В июне 2015 года представитель ИГИЛ* Абу Мухаммад аль-Аднани объявил о создании на Северном Кавказе своего подразделения, которое получило название «Вилаят Кавказ»*. Этому предшествовали клятвы боевиков Дагестана, Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии в верности «Исламскому государству»*. Лидером «Вилаята Кавказ»* был назначен Рустам Асильдаров, провозгласивший себя эмиром Абу Мухаммад Кадарским. Во времена другого террористического формирования — «Имарат Кавказ»* — Асильдаров был был правой рукой его лидера, Доку Умарова, ликвидированного российскими спецслужбами в 2013 году.

Уже спустя три месяца после провозглашения «Вилаята Кавказ»* террористы взяли на себя ответственность за нападение на российскую военную базу в Дагестане, расположенную в селе Магарамакинт, а в декабре 2015 года — за обстрел из лесного массива туристов в Дербенте. Тогда 11 человек были ранены, а один скончался в больнице. Сами террористы от лица ИГИЛ* заявили, что атаковали «группу офицеров». Тогда же «Интерфакс» назвал фамилии нападавших — Раджап Исмаилов, Нариман Баширов и Абутдин Ханмагомедов.

В феврале 2016 года боевики организовали взрыв на посту ДПС в Дербентском районе Дагестана. Тогда два человека погибли, еще несколько — получили ранения. Уже в марте того же года ИГ* взяли на себя ответственность за атаку на автоколонну МВД. На пути движения колонны террористы заложили взрывчатку. В результате взрыва, по данным ведомства, один человек погиб, двое пострадали. ИГ* же заявили, что погибли 10 силовиков.

В середине декабря 2016 года «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном. Тогда группа вооруженных людей захватила полицейскую машину, а потом вступила в перестрелку с правоохранителями. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что четверо боевиков были убиты, еще двое ранены. Местные СМИ писали, что троих погибших боевиков звали Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов. По данным Life, в перестрелке погибли двое полицейских.

Подобного рода нападения от лица «Исламского государства»*, читай их подразделения «Вилаят Кавказ», происходили вплоть до 2021 года, когда организация была обезглавлена. На протяжении этого времени российские силовики провели несколько успешных операций по устранению боевиков. Например, важной вехой в обескровливании боевиков «Вилаята Кавказ»* стала операция против лидера группировки Рустама Асильдарова. В общей сложности Асильдаров управлял «Вилаятом Кавказ»* меньше двух лет. В декабре 2016 года вместе с несколькими боевиками он был убит во время антитеррористического рейда в предместье Махачкалы.

Место лидера «Вилаята Кавказ»* занял Аслан «Абубакар» Батюкаев. Он известен тем, что подготовил смертника, который устроил теракт в аэропорту Домодедово в 2011 году. В результате взрыва тогда погибли 37 человек, еще 172 были ранены. «Абубакар» также был приближенным Доку Умарова. В том же 2011 году СМИ сообщали о том, что боевик был убит после удара ВВС РФ. Но впоследствии эта информация не подтвердилась.

Убили Батюкаева лишь в январе 2021 года. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в операции участвовал Полк милиции Ахмата-Хаджи Кадырова. «Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базуркаев Иса, Даршаев», — написал Кадыров в своем телеграм-канале 20 января 2021 года. В том же посте Кадыров заявил, что на этом «с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Батюкаева «так называемым последним эмиром Чечни».

Однако уже в 2024 году с Северного Кавказа снова начали поступать сообщения о террористической активности бандподполья. В Ингушетии был введен режим КТО. Этому предшествовал обстрел поста ДПС неподалеку от села Кантышево. В марте режим КТО ввели в ингушском городе Карабулак, где боевики отстреливались в многоквартирном доме. Национальный антитеррористический комитет тогда сообщал, что бандиты были приверженцами Исламского государства*.

Тогда же, в марте, после теракта в «Крокус Сити Холле», в сети завирусился ролик, в котором три человека, облаченных в балахоны с надписью «Коран», берут на себя ответственность от имени «Вилаята Кавказ»*. Многие тогда расценили его как фейк, топорно выполненный украинскими спецслужбами. Ответственность за теракт тогда брала на себя и другая группировка, связанная с ИГИЛ*, —«Вилаят Хорасан»* из Афганистана. Директор ФСБ Александр Бортников, говоря об организаторах теракта, в свою очередь не озвучивал каких-либо названий. «Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так [этому] естественно, способствовали и западные спецслужбы, а спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — говорил Бортников.

Последний раз до нападения боевиков на синагоги и православные церкви в Дагестане название «Вилаят Кавказ»* упоминалось в небольшом телеграм-канале «Кавказский хребет» (чуть больше 2 тыс. подписчиков). 17 апреля 2024 года в нем появилось сообщение о том, что пропагандистские ресурсы ИГИЛ* опубликовали аудиозапись боевиков из Ингушетии, которые от имени «Вилаята Кавказ»* озвучили угрозы и пообещали новые атаки.

Востоковед Руслан Сулейманов, в разговоре с RTVI рассказал, что на сегодняшний день недостаточно фактов, указывающих на то, что за нападениями в Махачкале и Дербенте стоят боевики «Вилаята Кавказ»* или «Исламского государства»*. Террористы не демонстрировали своей приверженности к какой-либо из группировок, не было и символики ИГИЛ*.

«Но мы видим, что есть террористическое подполье на Северном Кавказе, которое, как мы считали полностью ликвидировано еще в нулевые-десятые годы. Очевидно, что непростая ситуация с безработицей, коррупцией в Дагестане способствует тому, чтобы молодые люди подвергались влиянию идеологии террористических группировок. И что показательно, это нередко молодые люди из хороших семей, у которых все есть, но нет возможности себя реализовать», — считает Сулейманов.

Эксперт напомнил, что в свое время многие выходцы с Северного Кавказа и особенно из Дагестана присоединились к «Исламскому государству»*, занимались пропагандой и вербовали неофитов в Сирию. Российские силовики смотрели на миграцию радикалов на Ближний Восток сквозь пальцы, считает эксперт, «лишь бы их не было в России». И хотя теракты от имени «Вилаята Кавказ»* в стране все же происходили, «в целом это подполье было подавлено». «Какой-то серьезной деятельности эта группировка не вела, и если и существовала, то скорее виртуально. А ее основные боевики находились и находятся в Ираке и Сирии», — сказал Сулейманов RTVI.

Эксперт полагает, что теракт в Дагестане вряд ли станет последней попыткой террористов что-либо предпринять в России. Все дело в том, считает Сулейманов, что после начала спецоперации на Украине российские силовики вынуждены заниматься этим направлением, в том числе поисками «пятой колонны» внутри России. И на борьбу с террористическим подпольем банально не хватает ресурсов.

«Таким образом, угроза терактов есть, на мой взгляд, абсолютно везде — и российские граждане, будь то в Москве или Махачкале, подвержены этой угрозе», — считает Сулейманов.

*- организация признана террористической и запрещена в РФ