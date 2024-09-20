В результате беспрецедентной операции, предположительно проведенной израильскими спецслужбами, у тысяч членов шиитской группировки «Хезболла» взорвались пейджеры и другие электронные устройства. По одной из версий, в них была заложена взрывчатка, помещенная в аккумуляторы. Может ли такое произойти с серийными гаджетами, оснащенными литий-ионными батареями, разбирался RTVI.

Что стало поводом для тревоги

Пейджеры у членов «Хезболлы» в Ливане начали издавать звуки примерно в 15.30 17 сентября по местному времени. Полученное сообщение на арабском должно было убедить владельцев устройств в его отправке представителями командования группировки. Вскоре после звукового сигнала раздались взрывы, в результате которых были ранены свыше 2 тыс. человек, десятки погибли. Спустя сутки произошли взрывы портативных раций.

Согласно первым предположениям, в пейджерах, в конструкцию которых по заданию израильских спецслужб, были внесены изменения, по сигналу взорвались литий-ионные аккумуляторы. Якобы, взрывы могли происходить из-за преднамеренного перегрева батарей.

По сообщениям СМИ, пейджеры были произведены венгерской подставной компанией B.A.C. Consulting, в которой могли трудиться представители израильских спецслужб. Компания производила пейджеры для разных клиентов, но лишь одна партия имела особенности конструкции — для группировки «Хезболла». Как рассказали газете The New York Times три неназванных представителя разведки, в аккумуляторы этих пейджеров была помещена взрывчатка на основе пентаэритриттетранитрата (PETN). Это бризантная взрывчатка, в нормальных условиях представляющая собой белое кристаллическое вещество без запаха.

Пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года, но их производство нарастили после того, как лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла призвал сторонников в целях безопасности отказаться от мобильных телефонов.

И хотя взрывы пейджеров в Ливане кажутся необычными, и официальных подтверждений той или иной версии пока не появлялось, пользователи гаджетов уже высказывают опасения по поводу возможности использования их источников питания в качестве взрывных устройств.

Грозит ли опасность обычным пользователям

Литий-ионные батареи — способные к быстрому перезаряду химические источники тока. За их разработку которых в 2019 году была присуждена Нобелевская премия по химии. Они используются во множестве устройств, начиная от мобильных телефонов и заканчивая электромобилями.

Среди недостатков таких аккумуляторов действительно есть способность к самопроизвольному разогреву и даже воспламенению при определенных условиях. Ученые исследуют эти свойства аккумуляторов и работают над обеспечением их надежности. Так, в 2023 году в США произошло всего 25 возгораний на 100 тыс. проданных электромобилей (против 1529 возгораний у машин с бензиновым двигателем).

Случаются такие инциденты и с мобильными телефонами, и в силу их редкости эти события привлекают внимание СМИ и вызывают опасения за пожарную безопасность, в первую очередь, на авиационном транспорте. К перегреву, воспламенению и в редких случаях взрывам литий-ионных аккумуляторов могут привести неправильная эксплуатация, заряд и хранение батарей. По словам специалистов, чаще всего к возгоранию приводят перегрев приборов, производственный брак и механическое повреждение.

Случаи с массовыми, но неконтролируемыми воспламенениями мобильных телефонов уже были. Так, в 2016 году Samsung отзывал с рынка аппараты Galaxy Note 7 из-за проблем с батареями, которые могли загораться и в редких случаях взрываться. По той же причине в США в том же году было отозвано 500 тыс. Ховербордов.

С тем, что в ливанских пейджерах не могли взорваться их аккумуляторы, согласен эксперт в области безопасности литий-ионных батарей из Университета Ньюкасла, обративший внимание, что взрывы не похожи на ранее описанные случаи отказов батарей. «Мы говорим об относительно небольших батареях, которые воспламеняются. Мы не говорим о фатальных взрывах… моя интуиция говорит мне, что это весьма маловероятно», — заявил он Reuters.

Еще одна причина, по которой в Ливане не могли взорваться именно перегретые по команде батареи, заключается в том, что такие взрывы обычно случаются с полностью заряженными батареями, считает Офодайк Эзекой, специалист по тепловым и взрывным процессам из Техасского университета в Остине. «При заряде ниже 50% они производят газ и пар, но не огонь и взрывы. Маловероятно, что у каждого, у кого взорвался пейджер, была полностью заряженная батарея», — пояснил эксперт.

«Там определенно была заложенная взрывчатка и детонирующее устройство, соединенное с системой активации пейджера. Почти наверняка это была военная пластиковая взрывчатка, что-то вроде RDX (гексоген) или PETN», — заявил DW* Тревор Лоуренс, бывший специалист по вооружению Британской армии.

По этой причине специалисты не советуют беспокоиться по поводу возможных взрывов обычных средств связи или других гаджетов с литий-ионными аккумуляторами по сигналу извне. В том, что в Ливане взорвались «устройства, собранные специально, чтобы взорваться по сигналу, а не пейджеры, которые может использовать каждый», уверен Джастин Каппос, специалист по кибербезопасности из Нью-Йоркского университета. «Если вы простой человек с литий-ионной батареей, не стоит сильно беспокоиться об этом», — добавил он.

* включено в реестр иноагентов Минюста РФ