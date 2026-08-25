По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, арбитражный суд Москвы отказал в банкротстве отельера Александра Тертычного. С заявлением о признании бизнесмена несостоятельным в июне 2026 года обратилась Федеральная налоговая служба. Однако еще до первого заседания задолженность перед фискалами была полностью погашена.

«Признать необоснованным заявление УФНС России по Кировской области о признании Тертычного Александра Николаевича несостоятельным (банкротом). Прекратить производство по делу о банкротстве гражданина», — говорится в определении суда.

Александр Тертычный развивает в России сеть хилинг-отелей Green Flow. Сейчас в нее входят объекты в Сочи и Санкт-Петербурге. До конца 2027 года планируется запуск еще четырех отелей в Москве, Калуге, на Байкале и Сахалине. Также зарезервированы локации в Московской области, Якутии, Владивостоке, Кировске, на Камчатке и Итурупе, говорил бизнесмен в интервью RUSSPASS.

48-летний уроженец Харьковской области Украины Александр Тертычный сделал капитал в сфере железнодорожной логистики и нефтяных компаниях, но последние десять лет работает в индустрии гостеприимства. Его чистый капитал оценивается в 806 млн рублей. Предпринимателю напрямую принадлежат доли в 15 компаниях с общей выручкой по итогам 2025 года в размере 816 млн рублей.