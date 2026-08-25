Если Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это станет причиной масштабных протестов и глубокого политического кризиса в стране. Таким мнением поделился с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Опыт Украины, Молдовы и Грузии показал, что стремление постсоветских стран присоединиться к европейско-западному блоку — НАТО и ЕС — влечет за собой разрушительные последствия для экономики, угрозу внешнего управления, утрату суверенитета и трансформацию в «русофобский форпост», сказал эксперт.

«На примере этих стран мы прекрасно видим, как западный вектор привел к социальным, политическим и экономическим катастрофам. <…> Потеря экономических связей приведет не только к революционным потрясениям, но и к массовым гражданским протестам. Без миссии ОДКБ Армения погрузится в хаос», — заявил Самонкин.

Политолог считает, что народ Армении не поддерживает курс действующего правительства, поскольку основная доля граждан хотела бы сохранить тесные связи с Россией.

«Армяне — это не украинцы и не грузины. Их невозможно перекроить под русофобские тенденции», — сказал Самонкин.

По словам политолога, большинство жителей страны хотели бы улучшения российско-армянских отношений в рамках Евразийской экономической интеграции, сохранения торгово-экономического взаимодействия и возможности работать в России.

«Народ там мудрый и давно все прекрасно понимает. Западная цивилизация, которая сама сейчас стагнирует, ничего хорошего экономике Армении не даст», — подытожил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был бы рад исключению страны из ОДКБ, так как это «освободило бы» власти от дилеммы, связанной с вопросом членства в организации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Ереван имеет право на выход из ОДКБ, однако напомнил, что до сих пор Москва слышала лишь заявления о заморозке членства Армении в организации, но не намерении покинуть ее.