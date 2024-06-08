В последний год пользователи сервиса Яндекс.Такси, который давно стал монополистом в Москве и других городах-миллионниках, жалуются на рост цен. В свою очередь, водители такси постоянно говорят о низких доходах. О том, почему цены на поездки растут, а водители продолжают зарабатывать немного — в специальном репортаже Артёма Айвазова, который на неделю устроился работать в таксопарк и узнал агрегатор изнутри.

«Вообще-то у меня бизнес, а такси — это так, для души»

Я начал интересоваться тем, как устроена работа в такси, когда заметил, что цены на поездки в пиковые часы стали просто “космическими”. За поездку от Саввинской набережной в Алтуфьево в 2 часа ночи с меня сняли почти 2 тыс. руб. Тогда я подумал, что кто-то должен на этом неплохо зарабатывать, поэтому решил узнать подробнее, как стать таксистом. В конце концов, пассажиры часто слышат от водителей такси истории о том, что извоз для них — это временное занятие, пока дела в бизнесе идут не очень или работа в офисе низко оплачивается.

Почему так много людей идет работать в такси? Действительно ли можно заработать много денег извозом или это адский труд за копейки? Всё это я решил выяснить напрямую и неделю отработал на жёлтом такси по тарифу “эконом”.

Два дня занял сбор информации, скачивание и регистрация в приложениях. Ещё два дня — поездки в таксопарк, регистрация в системе КИС “АРТ” (система контроля за такси в Москве и области), получение лицензии и прочие бюрократические проволочки. На пятый день, арендовав автомобиль и поставив шашечки, я выехал на линию. Правда, говорят, КИС “АРТ” иногда получить сложнее, так как нужна справка о несудимости. В моем случае сказали, что я могу подгрузить её в течение месяца.

Цена на аренду автомобиля у таксопарка варьируется в диапазоне от 1,4 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб. в сутки — в зависимости от того, под какую тарифную сетку (эконом/комфорт/комфорт плюс) он попадает. Водитель платит таксопарку не только фиксированную цену за аренду автомобиля, но и отдает процент с каждой поездки — при этом его размер варьируется в зависимости от того, в каком графике ты работаешь.

Графиков обычно два: шесть/один — с одним выходным, или семь/ноль — когда предполагается, что машина не простаивает.

Можно, конечно, арендовать машину и не работать несколько дней, но платить за нее все равно придется, плюс у партнёра появятся вопросы в духе “Где деньги, Лебовски?”, и машину могут отдать более работоспособному арендатору.

Диспетчеры в автопарке говорили мне, что у них принято работать или 9-10 часов в день, или 60 часов в неделю, иначе самого партнёра, то есть таксопарк, оштрафует “корпорация” — так они называют “Яндекс”.

Мой выбор пал на тариф “эконом” и автомобиль Volkswagen Polo. Во-первых, потому что я еще не знал, смогу ли отбивать затраты на более дорогой авто, во-вторых, потому что считаю, что старый “немец” лучше нового “китайца”. К слову, любой автомобиль довольно быстро становится старым. Я, например, катался на двухлетнем, со 170 тыс. км пробега и в день он мне стоил 1800 руб. + 100 руб. (страховка), не считая бензина, мойки автомобиля и прочих расходников. И на второй же день я поехал в сервис чинить кондиционер, менять колодки, подтягивать ручник и менять предохранители на прикуриватель, потеряв при этом где-то пять рабочих часов, так автосервис партнёра находился в Нахабино (расходы по ТО несёт таксопарк, водителю вообще запрещается лазить под капот, кроме как заливать омывающую жидкость).

Расходы водителя такси: — аренда авто (1900 руб. в день) — бензин (от 2000-3000 руб. в день, не ниже 95-го) — помыв автомобиля (от 400 руб. в сутки) — парковки (в зависимости от цен в городе) — штрафы (снимаются со счета сразу) — омывайка (200-500 руб.) — расходники (шнуры, держатель телефона, зарядка, губки, влажные салфетки — я потратил порядка 3500 руб. на провода и держатель) — мелкие повреждения авто (до 20 тыс. руб. компенсирует водитель) — комиссия корпорации (22-30%) — комиссия таксопарка (5%, все расчеты идут через парк) — штрафы от таксопарка (за подключение к другим таксопаркам или нарушения, например, парковку на газоне)

Выслушав напутственные слова от диспетчера, внимательно прочтя договор, пройдя все регистрации и подтверждения, я отправился на линию. В первый день собрал, кажется, все типажи пассажиров и виды заказов: по району, от дома до работы, из аэропорта, из центра, когда начался дождь, от метро до удаленного микрорайона, выпивших молодых людей с вечеринки и т.д. Один раз подобрал группу молодых китайцев, с которыми долго выясняли, куда им надо: в «Европолис» или «Метрополис», а оказалось, что едут они в отель «Аэрополис» на Соколе. За полтора часа в пробке под дождем успели разговориться, и в итоге они даже подписались на меня в соцсетях.

«Переводом получится?»

На сайте “Яндекса” для водителей есть специальный калькулятор подсчета приблизительного заработка — в него можно вбить данные по городу, тарифу, времени работы в сутки, количеству дней, и увидеть примерный доход.

Коллеги по таксопарку в комнате ожидания техцентра поделились формулой: чтобы зарабатывать 5 тыс. руб. в день чистыми, надо делать заказов примерно на 10 тыс. руб. и проезжать от 200 до 300 км.

Таксисты в постах и комментариях рассказывают, что ключевой принцип заработка — это работа в часы пик. Для водителей самыми “хлебными” являются утро и вечер будней, когда люди едут на работу и с работы, а также работа в выходные и праздники, особенно в популярных местах для прогулок или на московских “барных” улицах ночью.

Я проработал в Яндекс.Такси семь дней по 7-10 часов в сутки, но заработал, за вычетом расходов, примерно 10-15 тыс. руб. за 62 заказа (в среднем, 9 заказов в день).

Связываю такую небольшую сумму с несколькими факторами:

— высокая комиссия корпорации и комиссия таксопарка;

— затраты на авто;

— первичные затраты на зарядки, держатели для телефона и т.д.;

— затраты на воду и леденцы в салон (да, у меня было как в бизнес-классе);

— попытки пробовать разные тактики: поездки в аэропорт, дежурства на районе, попытки забрать людей из центра ночью;

— невыход на линию в утренние часы пик (я “сова”);

— заправка хорошим 95-м бензином (хотя вряд ли бы кто удивился, если бы лил 92-й);

— проблемы с навигацией (как-то мне понадобилось полтора часа, чтобы в итоге найти клиента, заказавшего такси);

— выезды за город, где уже на месте приходилось кататься за 200 руб. на расстояния по 15-20 км, а потом тратить время на возврат в Москву, когда это надоедало.

Думаю, чтобы реально зарабатывать, надо пахать как проклятый по 12 часов в сутки и брать все заказы. Это подтверждают многие отклики таксистов в соцсетях и рассказы коллег.

Многие считают, что на заработок водителя сильно влияет его рейтинг — я бы так не сказал. Есть система, которая влияет на приоритетность выдачи заказов водителю, и она учитывает множество разных моментов: новизну автомобиля, оклейку его рекламой, установку фирменного лайтбокса и др. Рейтинг водителя она тоже учитывает, но более важным является другой фактор — если ты не отказываешься и берешь все заказы, это позволяет тебе быть в топе.

Пользователям Яндекс.Такси, кстати, стоит иметь ввиду, что водители тоже оценивают пассажира: существует пятибалльная система оценки и отметки о том, что особенно понравилось, например, бережное отношение к автомобилю, приятная беседа, вежливость, пристегнулся ли. Я был очень удивлен, когда за неделю работы и 62 заказа только двое человек пристегнулись самостоятельно. Остальным приходилось напоминать, для многих было большим удивлением, что это надо делать, а одна пассажирка наотрез отказалась пристегнуться. После такой статистики я не удивлен, что в России столь высока смертность в ДТП. Каждый пятый пассажир, попавший в аварию, гибнет потому что не был пристегнут.

«Приехали. Пять звезд поставите?»

Неделя работы в такси принесла мне как позитивный, так и негативный опыт. Из хорошего могу отметить новые лица, истории, знакомства. Каждая поездка от 30 минут позволяет многое узнать о человеке, и в итоге ты как будто знакомых подвозил. При этом чувствуешь заботу о пассажирах словно о детях: надо убедиться что всё хорошо, что человек точно добрался туда, куда ему нужно было, ничего не забыл, и поездка прошла с комфортом. Жаль, что это редко конвертируется в баллы, не говоря уже о чаевых.

Негативных моментов было ощутимо больше:

— Cильная усталость. Работать по 10 часов, часто без долгих перерывов на туалет и обед, тяжело;

— Пьяные пассажиры, которые иногда позволяют себе пить в салоне и курить без разрешения;

— Неработающий навигатор. Внутри Садового кольца, на новых развязках, возле промышленных объектов навигатор не просто не работает, а выкидывает тебя в соседний район, показывает движение в другую сторону. Найти человека в таких случаях почти невозможно;

— По этой же причине нервозность водителя и пассажира, который долго ждал машину;

— Боязнь повреждений автомобиля, штрафов и прочего (часто приходится подбирать пассажиров там, где этого нельзя делать);

— Невозможность заранее увидеть стоимость поездки и профиль клиента. У водителей есть только два режима: в первом случае он не видит ничего, кроме адреса подачи, во втором — можно посмотреть и адрес назначения, но тогда комиссия корпорации будет еще выше.

А как живется пассажирам?

Последний год цены на поездки в сервисе Яндекс.Такси ощутимо растут. В августе 2023 года средний чек за поездку составлял 441 руб. по России и 778 руб. в Москве, а в апреле 2024 года — 494 руб. и 784 руб. соответственно, сообщили RTVI в сервисе «Чек-Индекс».

Зампред профсоюза «Таксист» Андрей Попков говорит, что за год цены на такси выросли примерно на 30%, и могут увеличиться еще на 30% к концу 2024 года. Поездки дорожают по нескольким причинам:

— рост цен на автомобили (и западных, и китайских брендов); — рост цен на автозапчасти и дефицит зарубежных запчастей; — рост спроса на такси и нехватка водителей; — ужесточение правил перевозок (вступление в силу поправок к закону «О такси» в сентябре 2023 года) и низкая оплата труда водителей.

Последний крупный взлет тарифов в таксопарках связывают именно с ростом цен на авто и комплектующие. Кроме того, несмотря на, казалось бы, засилье такси в городе, водителей по-прежнему не хватает — и в каждом таксопарке есть бонусные программы “приведи друга”.

Федеральная антимонопольная служба не раз высказывала претензии к работе Яндекс.Такси. В частности, в ведомстве отмечали, что алгоритм динамического ценообразования Яндекс.Такси, из-за которого в пиковые часы цена на поездки растет в разы, «не раскрывается компанией в полном объеме». Однако до конца 2024 года ведомство не может принять какие-либо меры в отношении агрегатора из-за государственного моратория на проверки IT-компаний.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» RTVI объяснили, что стоимость поездки для пассажира складывается из нескольких факторов — тарифа, количества желающих заказать такси и свободных машин в районе, а также расстояния, длительности поездки и дополнительных опций, например, перевозки велосипеда или питомца.

«Тариф включает в себя минимальную стоимость поездки, плюс стоимость минут и километров в пути. Последний раз в Москве тарифы менялись в октябре прошлого года — средний чек на поездки в такси вырос на 2-3%. Предыдущее изменение было за два года до этого, в 2021 году. Тарифы важно корректировать — это помогает частично компенсировать водителям и партнерам затраты на содержание и обслуживание машин», — объяснили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Также агрегатор использует алгоритмы динамического ценообразования: стоимость поездки растет, если желающих заказать такси больше, чем машин в районе. Также цена может расти во время непогоды, так как количество желающих совершить поездку растет, а число водителей — нет. За счет повышенного коэффициента агрегатор пытается привлечь в район повышенного спроса больше машин.

При этом в «Яндекс.Такси» подчеркнули, что агрегатор «отказывается от части комиссии во время пикового спроса и дает водителям разные бонусы, стимулируя выходить на линию».

Артем Айвазов, при участии Татьяны Струковой