Российская армия 2 августа и 3 августа с помощью управляемых авиабомб атаковала мост в Херсоне. Удар пришелся по мосту в микрорайоне Остров. Представители украинской военной администрации объявили эвакуацию населения, а украинские военкоры заговорили о подготовке дисантной операции.

Что произошло

ВКС РФ поразили авиабомбой ФАБ-3000 автомобильный мост в Херсоне, который использовали ВСУ для обеспечения логистики. Кадры поражение моста опубликовал telegram-канал «От Мариуполя до Карпат». Атака была неожиданной, так как на этом участке фронта наблюдалось затишье. Мост сильно пострадал, но проезд по нему всё еще возможен.



Атака на мост в Херсоне. Видео: телеграм-канал «От Мариуполя до Карпат»

Группа операторов БПЛА «РОЙ» группировки войск «Днепр» опубликовала видео удара с другого ракурса. Исходя из этого видео ФАБ-3000 попала точно в полотно моста. Позже с украинской стороны были выложены фотографии разрушений, которые подтвердили попадание в мост.

Что такое Остров Остров — юго‑западная окраина Херсона, ближайшая к левому берегу Днепра, подконтрольному армии РФ, а значит самый близкий к линии фронта район. Поэтому он играет большую роль в системе обороны ВСУ на этом участке. Микрорайон не имеет сухопутной связи с центральной частью Херсона. Логистика строится через два моста — мост через реку Кошевая (тот, что атаковали ВКС РФ) и железнодорожный мост. Остров, с плотной городской застройкой, на высоком берегу Днепра стал удобным местом для запуска БПЛА, организации «гнезд птичников» в жилых домах и на их крышах, а также же для расчётов минометов для атак на подконтрольный ВС РФ левый берег.

Эвакуация и освобождение правобережья

После повреждения моста власти украинской военной администрации в Херсонской области призвали местных жителей эвакуироваться.

«Мост стоит. Он получил определенные повреждения — повреждено дорожное полотно. Сейчас Силы обороны контролируют ситуацию», — заявил в эфире телемарафона «Единых новостей» начальник украинской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал в эфире, что в результате авиаудара усложнена логистика. Поэтому в район будет сложно подвозить продовольствие и все остальное необходимое для жизни. Кроме того, поврежден газопровод, поэтому микрорайон временно останется без газа.

«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности в отношении проживания», — сказал Прокудин.

Российский Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 4 августа написал в своем блоге, что с самого утра из микрорайона Остров через железнодорожный мост выходят пешие колонны гражданских.

«Воздух над районом чист. Людям дают возможность спастись. На очереди — железнодорожный мост. Всё говорит о подготовке к новому этапу: освобождению правобережья» — написал Сальдо.

На фоне атаки на мост в украинском сегменте активизировалось обсуждение подготовки россиянами десанта на правый берег. Однако никаких фактов, фото и видео подтверждений этих намерений России пока нет.